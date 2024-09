L'attore, ieri sera in provincia di Teramo con uno spettacolo, scopre la vittoria del campione e festeggia sul palco

"Io stasera ho festeggiato!!! Grazie Jannik, grazie pubblico, grazie Italia!! Viva il tennis, viva lo sport quello bello!!!". Sinner conquista gli Us Open e Max Giusti, sul palco di Tottea in provincia di Teramo, a fine spettacolo festeggia con un coro dedicato al campione azzurro. Tornato dagli Usa, dove da tifoso in vacanza ha seguito parte del torneo, l'attore al termine dello spettacolo si è infatti informato sul risultato della finale che vedeva l'italiano contro lo statunitense Taylor Fritz. E, alla scoperta della vittoria, ecco arrivare l'esplosione di gioia.

"Olè olè olè olè! Sinner! Sinner!", il coro che ha coinvolto palco e spettatori, poi condiviso sui social dall'attore che ha pubblicato il video su Instagram. "Sei un mito Max!!! Forza te, super spettacolo e forza Sinner", "Grande Max!", "Sei stato bravissimo e grande Sinner", alcuni dei commenti al video, inondato da cuoricini e emoji di racchette da tennis.