Memo Remigi sarà ospite oggi, sabato 18 gennaio, a Verissimo, il talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin. Emidio Remigi, all'anagrafe, è un cantante, compositore, ed è stato un amato conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano. Questo fino all'allontanamento forzato dalla Rai dopo il caso legato alla 'palpata' in diretta televisiva.

Chi è Memo Remigi

Memo Remigi nasce il 27 maggio del 1938 a Erba, in provincia di Como. Il suo talento musicale viene scoperto nei primi anni 60, vincendo il Festival della canzone di Liegi con "Oui, je sais" e firmando un contratto con la Karim. Nel 1965 partecipò al Festival "Un Disco per l'Estate" con "Innamorati a Milano", che divenne il suo maggiore successo come interprete. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, portando sul palco della kermesse brani - che hanno segnato il panorama musicale italiano - come "Dove credi di andare" e "Il mondo è qui".

Oltre alla musica, la sua carriera si espande nella conduzione, sia radiofonica che televisiva: conducendo programmi di successo come "A modo mio", "Il mercante in fiera" e "Detto tra noi Mattina".

Prima dello scandalo del 2022, Memo Remigi diventa una presenza fissa in programmi come ‘Propaganda Live’ e ‘Oggi è un altro giorno’.

Il caso Morlacchi

Il 22 ottobre del 2022, durante una puntata del programma ‘Oggi è un altro giorno’, condotto da Serena Bortone, il cantante viene accusato di aver poggiato la mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi, in diretta televisiva. Il gesto, che non è sfuggito alle telecamere e agli occhi attenti dei telespettatori, viene immediatamente condannato come ‘molestia’. Memo Remigi viene allontanato dal programma..

Anche LA7 prende le distanze e lo allontana da ‘Propaganda Live’. Il gesto ha scatenato una serie di polemiche, che hanno spinto Remigi a chiedere pubblicamente scusa. Al Corriere della sera commentò così: “È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto”.

Maurizio Costanzo è stato uno dei pochi volti della televisione a difendere Memo Remigi dopo lo scandalo: “Memo ha sbagliato e lo sa. Ma ci sono autori di colpe maggiori, molto maggiori che lavorano serviti e riveriti”.

La vita privata e il sentimento per Barbara D'Urso

Memo Remigi è stato sposato con Lucia Russo dalla cui relazione è nato il figlio Stefano che l'ha reso nonno di quattro nipoti. La moglie Lucia è scomparsa nel 2021 dopo una malattia. Una storia complessa. Proprio come ha raccontato lo stesso Remigi in occasione dell'uscita della sua autobiografia dal titolo "Sapessi come è strano", in cui narra alcuni fatti della sua vita privata.

Tra questi, anche la storia d'amore con Barbara D’Urso che durò circa quattro anni: “All'epoca ero un uomo con il cuore palpitante ma diviso in due: una parte era per questa giovane donna che mi faceva sentire speciale e irrinunciabile, ma una parte era rimasta da Lucia”, ha spiegato Memo Remigi, che si innamorò della conduttrice televisiva quando era sposato con Lucia. “Era appena arrivata a Milano, ingenua, inesperta della vita, sono stato il suo mentore, le ho insegnato un po’ di cosine, l’ho protetta da certi ambienti, anzi l’ho salvata. Avevo 39 anni, lei 19”, ha spiegato.

Il mancato Festival

Memo Remigi ha provato senza successo a partecipare al Festival di Sanremo 2025. Il cantautore, come ha raccontato lui stesso sul suo profilo Instagram, aveva presentato un brano in coppia con Lino Banfi.

“Caro Memo, non voglio farti conoscere l’esito di Sanremo dall’annuncio che farò in tv. Per la stima che ho di te come artista preferisco anticiparti che il tuo brano purtroppo non è stato selezionato per il Festival. Mi dispiace ma non è stato facile scegliere tra oltre 280 brani presentati. Sono certo che, al di là della delusione del momento (e del comprensibile vaffa che mi stai mandando) non mancheranno occasioni future. Spero che tu possa comunque apprezzare questo mio piccolo gesto di rispetto nei tuoi confronti. Carlo Conti”, queste le parole che il conduttore della kermesse ha mandato a Memo Remigi in un messaggio.