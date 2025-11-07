circle x black
Marco Mengoni e la bimba di pochi mesi al concerto: "Tua mamma è una pazza"

La piccola ha assistito al concerto nel marsupio attaccato alla madre e indossando delle grandi cuffie rosa

Marco Mengoni - Ipa
Marco Mengoni - Ipa
07 novembre 2025 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tra i fan accorsi alla terza data di Marco Mengoni a Eboli, c'è anche una giovane mamma in prima fila con la figlia di qualche mese nel marsupio. Il cantante, quando le nota, ferma il concerto e scende dal palco per scambiare due parole.

Prima il cantante saluta la bimba e le fa i complimenti ("Una bamboletta"), poi si assicura che la piccola abbia tenuto le cuffie durante le esibizioni (e la madre conferma e mostra le cuffie rosa), infine dice alla bimba: "Tu ti sei fatta tutto il concerto qui? Perché tua mamma è una pazza!". Il momento si chiude con un bel selfie, scattato proprio da Mengoni.

Il video è stato condiviso sulla pagina social del Palazzetto dello sport di Eboli, dove si è tenuto l'evento, ed è diventato virale, generando anche tanti commenti. Le reazioni sono divise tra chi difende la mamma, che non ha rinunciato a un evento a cui teneva, portando in sicurezza anche la figlia ("La cosa più bella del concerto", "E' così serena insieme alla mamma", "Perché giudicare?) ; e chi invece ritiene che un concerto così grande non sia adatto a una bambina di neanche un anno ("Dovrebbe essere proibito entrare con i bambini", Quelli che portano i bambini così piccoli ai concerti sono egoisti").

mengoni marco mengoni concerto mengoni concerto bambina concerto mengoni
