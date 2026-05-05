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Bad Bunny irriconoscibile al Met Gala: "Ci sono voluti 53 anni per prepararmi"

Il rapper invecchia per l'evento di New York. Il tema era 'Costume Art'

Bad Bunny al Met Gala 2026 - Afp
Bad Bunny al Met Gala 2026 - Afp
05 maggio 2026 | 09.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci sono voluti 53 anni per prepararmi", ha detto Bad Bunny ai microfoni di Vogue, arrivando all'edizione 2026 dei Met Gala. Rughe e macchie sul viso, barba, sopracciglia e capelli bianchi, un bastone per sostenere il passo: il rapper portoricano è arrivato all'evento di New York con un trucco da Oscar sul viso, in grado di trasformarlo in un uomo anziano. Di anni in verità Bad Bunny ne ha 32.

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Il tema della serata di raccolta fondi quest'anno era 'Costume Art', lo stesso che dà il titolo alla mostra allestita al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, e che mette al centro "il corpo vestito nella vasta collezione del museo", con sculture, dipinti e oggetti che attraversano oltre 5mila anni di storia dell'arte, insieme alle creazioni più iconiche del Costume Institute.

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