Ospite del podcast The Jay Shetty, l'ex first lady rivela di essere in terapia

Michelle Obama ha rivelato di essere in terapia e di aver iniziato questo percorso perché sta "attraversando una transizione". In un'intervista rilasciata al podcast di Jay Shetty, l'ex first lady, 60 anni, ha parlato del suo percorso di "crescita personale" dopo l'impegno alla Casa Bianca e lo ha definito una fase di "nido vuoto" a causa dell'indipendenza acquisita dalle figlie.

Le confessione

Così la moglie di Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, ha parlato del percorso di terapia: "In questa fase della mia vita, sono in terapia perché sto attraversando una transizione", ha esordito Michelle. "Ho 60 anni e ho concluso un periodo molto impegnativo della mia vita con la mia famiglia al completo. Sono un nido vuoto, le mie figlie sono… beh, sono indipendenti", ha continuato l'ex first lady.

Obama ha analizzato il cambiamento della sua routine: "Ora non ho più la scusa del tipo: 'Beh, i miei figli hanno bisogno di questo' o 'Mio marito ha bisogno di quello', o 'Il paese ha bisogno di questo'. Quindi, mi sto facendo questa 'messa a punto' per la fase successiva perché credo che questa sia una fase completamente nuova della mia vita", ha concluso.