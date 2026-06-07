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Miguel Bosé in ginocchio sui social: il video con la scritta 'I can’t breathe' dedicato a Henry Nowak

Il video è stato diffuso dall'artista attraverso i suoi canali social in segno di vicinanza alle proteste per la morte del 18enne in seguito a un episodio di violenza a Southampton, nel Regno Unito﻿

Miguel Bosé in ginocchio, - (fermo immagine)
Miguel Bosé in ginocchio, - (fermo immagine)
07 giugno 2026 | 10.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Miguel Bosé in ginocchio, con una mano sul petto, mentre in sovrimpressione compare la scritta “I can’t breathe. De rodillas por Henry Nowak”. Il video è stato diffuso dall'artista attraverso i suoi canali social in segno di vicinanza alle proteste per la morte del 18enne in seguito a un episodio di violenza a Southampton, nel Regno Unito.

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Secondo le ricostruzioni circolate sui media, il giovane avrebbe pronunciato la frase “I can’t breathe” mentre si trovava a terra, elemento che ha contribuito a rendere il caso virale sui social e al centro di un acceso dibattito pubblico.

La vicenda ha generato polemiche e discussioni anche sulla gestione dell’intervento delle forze dell’ordine, alimentando interpretazioni contrapposte e una forte eco mediatica online.

Nel video pubblicato da Bosé, il gesto dell’artista in ginocchio viene quindi letto come una possibile forma di commemorazione e denuncia simbolica, in linea con il messaggio evocato dalla frase “I can’t breathe”, diventata negli anni simbolo di protesta contro abusi e violenza.

Al momento non sono stati diffusi commenti ufficiali da parte dell’artista o chiarimenti ulteriori sul significato preciso dell’azione.

Riproduzione riservata
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