Ballando con le stelle, Milly Carlucci scende in pista e balla con... Milly

Giulia Vecchio, l'imitatrice della conduttrice, come ballerina per una notte

Milly Carlucci e Giulia Vecchio - Ballando con le stelle
Milly Carlucci e Giulia Vecchio - Ballando con le stelle
22 novembre 2025 | 23.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esibizione a sorpresa a Ballando con le stelle oggi 22 novembre. A scendere in pista come ballerina per una notte nella nona puntata è stata un volto che all'Auditorium conoscono piuttosto bene: Milly Carlucci, o almeno, la sua 'sosia'. L'attrice e comica Giulia Vecchio ha portato nella prima serata di Rai 1 un'imitazione pressoché perfetta della storica conduttrice, che si è lasciata andare anche a un imprevisto, e un po' confuso, ballo sulle note di musica disco.

Vecchio ha 'rubato' poi la scena alla 'vera' Carlucci, rivolgendosi alla giuria e ottenendo, come al solito, tutti 10. "Mi fate un po' paura voi due" è stato il commento di Selvaggia Lucarelli, per una volta addolcita dallo spettacolo in pista. Alla fine Milly, divertita e un po' disorientata, ha dato appuntamento a Vecchio più avanti nel corso della serata, quando l'attrice tornerà in pista per ballare una salsa.

