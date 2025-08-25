circle x black
Mirabilandia, domani dj set di Damante in collaborazione con Mtv ed Esse Magazine

Riprogrammato l'evento che era stato rimandato il 26 luglio per il maltempo

25 agosto 2025 | 16.13
Redazione Adnkronos
L’attesissimo DJ set di Andrea Damante a Mirabilandia, inizialmente previsto per il 26 luglio in occasione del 33° compleanno del Parco, e rimandato a causa delle condizioni meteo avverse che hanno impedito il regolare svolgimento della serata, è stato riprogrammato per domani, martedì 26 agosto.

La serata, in collaborazione con MTV ed Esse Magazine, si aprirà alle ore 20:30 con il deejay set di Dj Salif e la sua selezione di hip hop. A partire dalle 21:30, dalla sua consolle, Damante animerà la serata con un mix di sonorità energiche e le sue hit più amate, trasformando Mirabilandia in una grande festa sotto le stelle.

L’evento è incluso nel biglietto di ingresso a Mirabilandia e sarà anche un’occasione straordinaria per godere fino alle 23.00 del divertimento delle tante attrazioni e degli spettacoli in programma.

A partire dalle 17.00 sarà attiva una speciale promozione con entrata al Parco – evento incluso - a soli €12,90. Per ulteriori informazioni: www.mirabilandia.it

