Il nuovo progetto dopo dopo il successo virale di “Lello il Pipistrello” e dell’irresistibile “Girotondo Dance”

Miss Mamma Sorriso torna in musica: arriva “Jingle Bells balla il cuor”, la dance che accende il Natale. Dopo il successo virale di “Lello il Pipistrello” e dell’irresistibile “Girotondo Dance” — brani diventati un fenomeno social capace di superare in pochissimo tempo il milione di visualizzazioni su YouTube — Miss Mamma Sorriso torna a far parlare di sé con un nuovo, attesissimo progetto musicale tutto dedicato alla magia del Natale.

Pioniera di TikTok e tra le mamme più seguite d’Italia, con una community che supera i 4,5 milioni di follower complessivi sui suoi canali social, Miss Mamma Sorriso continua a unire musica, gioco e famiglia in un linguaggio immediato e contagioso, capace di parlare ai più piccoli ma anche di far ballare i genitori.

Questa volta lo fa con “Jingle bells balla il cuor”, una rivisitazione in chiave dance dell’iconico brano natalizio: un mix di allegria, ritmo e spirito festivo pensato per creare l’atmosfera giusta in casa, a scuola o durante gli eventi di dicembre. La canzone sarà disponibile dal 6 dicembre su YouTube e su tutte le principali piattaforme digitali.