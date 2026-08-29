Guidate da Samuel Peron, le ventuno concorrenti vivranno una serata ricca di performance e ospiti, tra cui Emanuela Aureli e il chitarrista Alessandro Malerba, in attesa di scoprire chi sarà scelta come nuova rappresentante italiana.

È tutto pronto per la finale nazionale di Miss Universe Italy 2026, che domani 30 agosto porterà a San Ferdinando di Puglia (BT) l’atto conclusivo di un percorso durato settimane. La cornice scelta è quella di Villa Cafiero, storica dimora immersa in un parco secolare che farà da sfondo alla serata dedicata alla bellezza, all’eleganza e alla valorizzazione del talento e della personalità delle 21 finaliste nazionali.

A condurre lo show sarà Samuel Peron, volto noto della televisione, chiamato a guidare il pubblico attraverso i diversi momenti della serata. Accanto alle concorrenti, protagoniste assolute dell’evento, saliranno sul palco alcuni ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui l’imitatrice Emanuela Aureli e il chitarrista Alessandro Malerba. Le 21 finaliste si contenderanno il titolo di Miss Universe Italy 2026 al termine di un percorso articolato in prove differenti e valutazioni mirate. A giudicarle è stata una commissione composta da Pablo, l'art director di Gil Cagnè, da Glelany Cavalcante, ex Miss Universe Italy, dallo stilista Erasmo Fiorentino e da Miss Mondo Italia 2026, Mia Zottoli.

La finale arriva dopo una settimana intensa di appuntamenti. Giovedì 27 agosto le concorrenti hanno affrontato la prova Evening Gown, un defilé in abito da sera all’interno del parco di Villa Cafiero, pensato per mettere in risalto eleganza, portamento e capacità di interpretare la passerella in una delle location più suggestive del territorio. Venerdì 28 agosto è stata la volta della prova Swimsuit, realizzata in costume da bagno al Tamerigi Village di Margherita di Savoia, altro tassello fondamentale del percorso di valutazione. Oggi, sabato 29 agosto, le finaliste sono impegnate nell’“Interview”, l’ultimo colloquio con la commissione: un momento decisivo in cui ciascuna ha l’opportunità di raccontarsi, approfondire motivazioni, obiettivi e personalità. In serata è prevista la Preliminary Competition, ultimo passaggio prima della finale.

Domenica 30 agosto, alle ore 21, Villa Cafiero ospiterà lo show conclusivo, che chiuderà un percorso pensato per mettere in luce non soltanto l’immagine, ma anche la presenza scenica, la personalità, l’eleganza e la capacità comunicativa delle concorrenti. Una serata che incoronerà Miss Universe Italy 2026 e che segnerà il punto più alto di un’edizione costruita per valorizzare talento, carattere e identità delle giovani partecipanti.