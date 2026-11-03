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Musica in lutto, morta Nicole Tylor delle Taylor Red: la cantante country aveva 35 anni

L'annuncio delle sorelle su TikTok e Instagram: "Ora non soffre più"

Il gruppo Taylor Red - (Instagram: taylorred)
Il gruppo Taylor Red - (Instagram: taylorred)
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03 novembre 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Musica in lutto: la cantante delle Taylor Red, Nicole Taylor, è morta all'età di 35 anni. A darne l'annuncio sono state le sorelle Nika e Natalie Taylor, che insieme formavano la band country, con un video condiviso sui propri profili Instagram e TikTok lunedì 2 novembre, come sottolinea il magazine People.

A Nicole Taylor era stato diagnosticato un cancro al seno in fase terminale nel 2022. Le sorelle, note soprattutto per le canzoni "Country Money" e "Rent Free", si sono dette "con il cuore spezzato. Pensavamo sinceramente che sarebbe guarita, ma ora è guarita in Paradiso. Il tumore che le è stato diagnosticato era aggressivo. Ha affrontato la malattia senza paura. Ha continuato a praticare CrossFit durante le sedute di chemioterapia. Ha risposto bene alle cure ed è stata dichiarata libera dalla malattia".

Poi, c'è stato un ulteriore peggioramento delle sue condizioni: "Ha cercato di non vivere nella paura, è rimasta piena di speranza. Ha viaggiato, ha cercato di vivere la vita, ha lavorato sodo, ha cercato di divertirsi", hanno detto ancora le sorelle, che hanno concluso: "Diceva di aver trovato tanta pace e le siamo davvero grate per questo. Siamo ancora sotto choc, non pensavamo che sarebbe successo, ma sappiamo che non soffre più".

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