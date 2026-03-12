circle x black
Cerca nel sito
 

Morte Enrica Bonaccorti, Bassetti: "Lei come mia madre portata via da tumore bastardo"

L'infettivologo: "Far diventare pop e non nascondere la malattia, come ha fatto lei, mi auguro che serva per fare ancora di più sulla prevenzione e sulla cura"

Enrica Bonaccorti - (IPa)
Enrica Bonaccorti - (IPa)
12 marzo 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Enrica Bonaccorti è morta. Come gia avevano fatto, tra gli altri, Gianluca Vialli e Eleonora Giorgi ha affrontato, con grandissima dignità, un tumore al pancreas con chemioterapia e radioterapia, aggiornando il pubblico sul suo percorso di cura. Anche la mia mamma ci è stata portata via da questo tumore che è davvero subdolo e bastardo". Così su Instagram l'infettivologo Matteo Bassetti ricorda la conduttrice tv scomparasa oggi a 76 anni per un tumore al pancreas che le era stato diagnosticato lo scorso anno.

"E’ un tumore aggressivo, spesso asintomatico nelle fasi iniziali, rendendo difficile la diagnosi precoce. I sintomi comuni in fase avanzata includono dolore addominale che si irradia alla schiena, ittero (pelle/occhi gialli), perdita di peso inspiegabile, nausea e diabete di nuova insorgenza. Far diventare pop e non nascondere la malattia, come ha fatto la Bonaccorti, mi auguro che serva per fare ancora di più sulla prevenzione e sulla cura di questo tumore, davvero 'bastardo'. Grazie Enrica. Buon viaggio. Riposa in pace", conclude l'infettivologo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Enrica Bonaccorti morta Enrica Bonaccorti enrica bonaccorti bassetti bonaccorti bassetti tumore pancreas tumore al pancreas chemioterapia radioterapia prevenzione
Vedi anche
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza