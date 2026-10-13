"Mentre scrivo queste righe stasera, sono profondamente affranto. RJ Mitte, il mio adorato figlio in 'Breaking Bad', è morto". Inizia così il toccante post di Bryan Cranston. L'attore 34enne si sarebbe suicidato. "L’ho conosciuto quando aveva solo 14 anni - prosegue l'attore - nel momento in cui era stato scelto per interpretare Walter White Jr., un ruolo che ha recitato con tanta gioia ed entusiasmo".

"Nato con una paralisi cerebrale, non ha mai – mai – permesso che quella sfida fosse una scusa per nulla. Ha affrontato di petto il programma di riprese impegnativo con grande determinazione - prosegue Cranston - Ascoltava sempre i consigli che i suoi genitori televisivi (Anna Gunn e io) gli davamo – ma, da adolescente, a volte ignorava maliziosamente i consigli per imparare sulla propria pelle… Era una delle star di una serie tv di successo – ma era pur sempre un ragazzino".

"Quel ragazzino era piuttosto acerbo quando abbiamo iniziato a girare il pilot nel febbraio del 2007, ma a poco a poco lo abbiamo visto crescere fino a diventare un attore davvero bravo. Ha sfruttato la sua esperienza nella serie per diventare un fervente sostenitore degli artisti con disabilità ed era a capo di un’organizzazione filantropica dedicata ad aiutare la comunità dei disabili. Tutta quella promessa e quel potenziale ora rappresentano una perdita immensa - si legge ancora nel post - È particolarmente devastante apprendere che si sia tolto la vita. Perché?".

"Ci scrivevamo messaggi solo poche settimane fa, cercando di capire quando avremmo potuto incontrarci per pranzo. Non so se quel pranzo avrebbe cambiato il suo futuro… - sottolinea l'attore - Ma so per certo che gli volevo bene e che mi è piaciuto moltissimo stare con lui nel corso degli anni durante la serie, e anche dopo che i riflettori su 'Breaking Bad” si sono spenti…". "Mi mancherai, figliolo", scrive ancora aggiungendo: "Non posso concludere senza esortare chiunque stia pensando al suicidio a chiamare il numero 988 Suicide & Crisis Lifeline (https://988lifeline.org/) per ricevere l’aiuto di cui ha bisogno. C’è speranza".

Che malattia aveva RJ Mitte

In una intervista a disabilityhorizons.com, RJ Mitte soffriva di paralisi cerebrale. La sua disabilità era stata oggetto di discussione e lui aveva sfruttato la propria visibilità per difendere i diritti delle persone con disabilità. Come raccontato dall'attore la paralisi cerebrale spastica da cui era affetto influiva "sulle capacità motorie e, nel mio caso, ha colpito principalmente il lato sinistro del corpo. Per la maggior parte del tempo ho il pieno controllo di me stesso, cosa che molte persone con paralisi cerebrale non hanno. Grazie ad anni di terapia occupazionale, logopedica e fisioterapica, mi sento come se avessi imparato a gestire la mia versione di paralisi cerebrale".

Crescere con questa paralisi "è stata una sfida, ma non l’ho mai vista come una differenza - raccontaca l'attore - È qualcosa con cui ho convissuto per tutta la vita, quindi non conoscevo nient’altro. Quando ho iniziato ad andare a scuola, ho scoperto di essere 'anormale' rispetto alla maggior parte degli altri bambini. Ma, nel complesso, credo di essere cresciuto conducendo una vita del tutto normale".

Rj Mitte era stato adottato: "Mia madre aveva un tumore alle ovaie e anche mio padre aveva i suoi problemi di salute, quindi hanno ritenuto che la soluzione migliore fosse l’adozione. Non ho alcun legame con la mia famiglia biologica e non ho alcun desiderio di rintracciarla".