Alla fine serve il doppio. Andrea Vavassori e Matteo Berrettini vincono il terzo e decisivo match dei quarti di finale di Coppa Davis contro Chung e Kwon oggi, mercoledì 25 novembre, con un doppio 7-6 (in poco meno di due ore) e portano la squadra capitanata da Filippo Volandri in semifinale del torneo per il quinto anno consecutivo. In precedenza, l'Italia aveva vinto il primo match con Lorenzo Musetti (6-0 7-6 contro Seongchan Hong), mentre Flavio Cobolli aveva perso il suo incontro contro Soonwoo Kwon (6-3 6-7 6-7). Venerdì gli azzurri sfideranno la Repubblica Ceca per un posto in finale.

Domani in campo gli altri due quarti di finale: la Spagna di Carlos Alcaraz se la vedrà con l'Austria, mentre la Germania di Alexander Zverev affronterà la gran Bretagna.