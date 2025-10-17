Ace Frehley, il chitarrista e membro fondatore dei Kiss è morto ieri a 74 anni. Secondo quanto dichiarato dal suo agente, Frehley si è spento serenamente, circondato dalla famiglia a Morristown nel New Jersey, in seguito a una recente caduta.

In un nota riportata da Cnn, familiari hanno spiegato di essere "completamente devastati e addolorati", ma anche che conserveranno gelosamente la sua risata e che celebreranno la gentilezza che ha dimostrato agli altri.

Stivali con la zeppa, parrucche e il caratteristico trucco in bianco e nero, i Kiss sono noti per successi come "Rock and Roll All Nite" e "I Was Made for Lovin' You". La formazione originale comprendeva Frehley, il cantante e chitarrista Paul Stanley, il bassista Gene Simmons e il batterista Peter Criss.

Frehley, membro della Rock & Roll Hall of Fame che era conosciuto come Space Ace e Spaceman, sperimentava spesso con la pirotecnica, facendo letteralmente brillare le sue chitarre, emettendo fumo e sparando razzi dalla paletta durante i memorabili show 'galattici' del gruppo.