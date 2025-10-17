circle x black
Cerca nel sito
 

Morto Ace Frehley, il chitarrista fondatore dei Kiss aveva 74 anni

Il decesso in seguito a una recente caduta

Ace Frehley - Fotogramma /Ipa
Ace Frehley - Fotogramma /Ipa
17 ottobre 2025 | 08.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ace Frehley, il chitarrista e membro fondatore dei Kiss è morto ieri a 74 anni. Secondo quanto dichiarato dal suo agente, Frehley si è spento serenamente, circondato dalla famiglia a Morristown nel New Jersey, in seguito a una recente caduta.

In un nota riportata da Cnn, familiari hanno spiegato di essere "completamente devastati e addolorati", ma anche che conserveranno gelosamente la sua risata e che celebreranno la gentilezza che ha dimostrato agli altri.

Stivali con la zeppa, parrucche e il caratteristico trucco in bianco e nero, i Kiss sono noti per successi come "Rock and Roll All Nite" e "I Was Made for Lovin' You". La formazione originale comprendeva Frehley, il cantante e chitarrista Paul Stanley, il bassista Gene Simmons e il batterista Peter Criss.

Frehley, membro della Rock & Roll Hall of Fame che era conosciuto come Space Ace e Spaceman, sperimentava spesso con la pirotecnica, facendo letteralmente brillare le sue chitarre, emettendo fumo e sparando razzi dalla paletta durante i memorabili show 'galattici' del gruppo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ace Frehley kiss Ace Frehley morto Ace Frehley Kiss
Vedi anche
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza