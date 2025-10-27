circle x black
Cerca nel sito
 

È morto Jack DeJohnette, la leggenda della batteria jazz aveva 83 anni

Aveva 83 anni, fu pioniere della fusion

Jack DeJohnette - Instagram / @jackdejohnette_
Jack DeJohnette - Instagram / @jackdejohnette_
27 ottobre 2025 | 14.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il mondo della musica piange Jack DeJohnette, uno dei più influenti batteristi jazz del Novecento. La notizia della sua scomparsa, riportata da Clash Music e rilanciata da colleghi come Marvin 'Smitty' Smith e Ulysses Owens Jr., segna la fine di un’epoca per il jazz contemporaneo.

La carriera

Nato a Chicago il 9 agosto 1942, DeJohnette ha saputo fondere il groove dell’R&B con le sperimentazioni dell’avant-garde, diventando uno dei protagonisti della rivoluzione sonora che ha portato alla nascita del genere fusion. La sua carriera decollò a New York, dove fu chiamato da Miles Davis a sostituire Tony Williams nella sua band. Fu il batterista principale di 'Bitches Brew', album seminale che ha ridefinito il jazz e aperto la strada alla contaminazione con rock e psichedelia.

Per tre anni ha lavorato con Davis, contribuendo a trasformare il linguaggio musicale del secolo. Collaborò con altri giganti come Chick Corea e John McLaughlin, e incise come leader per etichette di culto come CTI e ECM. Tra i suoi lavori più personali, 'Music For The Fifth World', un viaggio musicale ispirato alle sue radici Crow e Seminole, con il contributo di anziani nativi americani.

Jazz Dispensary lo ha definito "un vero stregone del ritmo", mentre Marvin “Smitty” Smith ha espresso profonda tristezza per la perdita di un mentore e maestro.

L'eredità

Jack DeJohnette lascia un’eredità immensa: non solo per la sua tecnica fluida e innovativa, ma per la sua capacità di trasformare la batteria in uno strumento narrativo, capace di evocare mondi, emozioni e visioni. La sua musica continuerà a parlare, come solo i grandi sanno fare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
DeJohnette album Jack DeJohnette Jack DeJohnette news Jack DeJohnette album
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza