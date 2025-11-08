Tutto il mondo politico si stringe al cordoglio della famiglia del direttore d'orchestra e volto noto televisivo Peppe Vessicchio. "Era un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà" scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "'Dirige l'orchestra il maestro Vessicchio' non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio". Era "un'icona del Festival della musica italiana a Sanremo", lo ricorda su X il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani. "Un volto noto e vicino anche a tanti giovani in cui ha sempre creduto. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari". "Con la sua sensibilità artistica e la sua inesauribile passione ha saputo unire generazioni, portando la musica nel cuore di tutti" scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti ne hanno apprezzato il talento e l'umanità, giungano le più sentite condoglianze".

"Addio al Maestro Peppe Vessicchio. Un grande della musica italiana" scrive su X il vicepremier Matteo Salvini. "Sanremo non sarà più lo stesso senza il suo sorriso. Una preghiera". Parla di "un grande lutto per tutti noi" anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ricordando "i tanti Sanremo" e "la sua maestria e simpatia a farci compagnia".