circle x black
Cerca nel sito
 

Morto Peppe Vessicchio, il cordoglio del mondo politico. Meloni: "Era casa ed era Italia. Ci mancherà"

Si moltiplicano i messaggi bipartisan sui social

Peppe Vessicchio (Fotogramma/Ipa)
Peppe Vessicchio (Fotogramma/Ipa)
08 novembre 2025 | 17.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tutto il mondo politico si stringe al cordoglio della famiglia del direttore d'orchestra e volto noto televisivo Peppe Vessicchio. "Era un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà" scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "'Dirige l'orchestra il maestro Vessicchio' non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio". Era "un'icona del Festival della musica italiana a Sanremo", lo ricorda su X il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani. "Un volto noto e vicino anche a tanti giovani in cui ha sempre creduto. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari". "Con la sua sensibilità artistica e la sua inesauribile passione ha saputo unire generazioni, portando la musica nel cuore di tutti" scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti ne hanno apprezzato il talento e l'umanità, giungano le più sentite condoglianze".

"Addio al Maestro Peppe Vessicchio. Un grande della musica italiana" scrive su X il vicepremier Matteo Salvini. "Sanremo non sarà più lo stesso senza il suo sorriso. Una preghiera". Parla di "un grande lutto per tutti noi" anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ricordando "i tanti Sanremo" e "la sua maestria e simpatia a farci compagnia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Beppe Vessicchio direttore d'orchestra televisione italiana
Vedi anche
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza