circle x black
Cerca nel sito
 

Morto Walter Martino, con i Goblin creò il mito 'Profondo Rosso'

Il musicista, scomparso a 72 anni, nel 1975 aveva creato con la band di Simonetti la colonna sonora del film di Dario Argento

Morto Walter Martino, con i Goblin creò il mito 'Profondo Rosso'
08 marzo 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il batterista, percussionista e compositore Walter Martino, co-fondatore dei Goblin e tra i compositori della colonna sonora di "Profondo rosso", il celebre film del 1975 diretto da Dario Argento, è morto sabato 7 marzo all'ospedale di Livorno all'età di 72 anni.

L'annuncio della scomparsa, come riporta l'Adnkronos, è stato dato sui social dai colleghi e amici dei Goblin: "Walter è stato una figura fondamentale nella storia della band e della musica che ha accompagnato alcune delle pagine più iconiche del cinema italiano. Il suo talento, la sua sensibilità musicale e il suo spirito creativo hanno contribuito in modo determinante a definire il suono dei Goblin. Oltre a un grande musicista, perdiamo un amico e un compagno di viaggio, con cui abbiamo condiviso musica e momenti importanti del nostro percorso. In questo momento di grande tristezza ci stringiamo alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene".

Nato a Milano il 18 aprile 1953, era figlio di Bruno Martino, celebre pianista, cantante e compositore. Cresciuto a Roma, Walter Martino ha fatto parte di numerosi gruppi rock come Il Ritratto di Dorian Gray, Seconda generazione, Reale Accademia di Musica, Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, I Libra, Banco del Mutuo Soccorso. Nel 1973 era entrato nei Goblin di Massimo Morante, Claudio Simonetti e Fabio Pignatelli e due anni dopo era stato con la band uno dei compositori delle musiche di "Profondo rosso". Nel 1977 compose con i Libra le musiche di "Schock", l'ultimo film di Mario Bava.

Dal 1976 Walter Martino iniziò l’attività di session man collaborando negli studi di registrazione e nei vari tour con numerosi cantanti, tra i quali Mia Martini, Alan Sorrenti, Claudio Baglioni, Rino Gaetano, Antonello Venditti, Loredana Bertè e Renato Zero. Autore del videometodo didattico "La batteria moderna" (1993), Walter Martino ha collaborato anche con cantanti internazionali come Jean Mas, Gary Low, Bob Mintzer, Mark Egan, Michael Manring, Gianfranco Continenza e altri. Era sposato dal gennaio 2015 con Roberta Pellegrini con cui ha avuto una figlia, Violetta Patrizia. Da diversi anni aveva lasciato Roma e si era trasferito a Portoferraio, sull'isola d'Elba. (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
walter martino goblin goblin profondo rosso profondo rosso colonna sonora walter martino goblin
Vedi anche
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza