Il batterista, percussionista e compositore Walter Martino, co-fondatore dei Goblin e tra i compositori della colonna sonora di "Profondo rosso", il celebre film del 1975 diretto da Dario Argento, è morto sabato 7 marzo all'ospedale di Livorno all'età di 72 anni.

L'annuncio della scomparsa, come riporta l'Adnkronos, è stato dato sui social dai colleghi e amici dei Goblin: "Walter è stato una figura fondamentale nella storia della band e della musica che ha accompagnato alcune delle pagine più iconiche del cinema italiano. Il suo talento, la sua sensibilità musicale e il suo spirito creativo hanno contribuito in modo determinante a definire il suono dei Goblin. Oltre a un grande musicista, perdiamo un amico e un compagno di viaggio, con cui abbiamo condiviso musica e momenti importanti del nostro percorso. In questo momento di grande tristezza ci stringiamo alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene".

Nato a Milano il 18 aprile 1953, era figlio di Bruno Martino, celebre pianista, cantante e compositore. Cresciuto a Roma, Walter Martino ha fatto parte di numerosi gruppi rock come Il Ritratto di Dorian Gray, Seconda generazione, Reale Accademia di Musica, Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, I Libra, Banco del Mutuo Soccorso. Nel 1973 era entrato nei Goblin di Massimo Morante, Claudio Simonetti e Fabio Pignatelli e due anni dopo era stato con la band uno dei compositori delle musiche di "Profondo rosso". Nel 1977 compose con i Libra le musiche di "Schock", l'ultimo film di Mario Bava.

Dal 1976 Walter Martino iniziò l’attività di session man collaborando negli studi di registrazione e nei vari tour con numerosi cantanti, tra i quali Mia Martini, Alan Sorrenti, Claudio Baglioni, Rino Gaetano, Antonello Venditti, Loredana Bertè e Renato Zero. Autore del videometodo didattico "La batteria moderna" (1993), Walter Martino ha collaborato anche con cantanti internazionali come Jean Mas, Gary Low, Bob Mintzer, Mark Egan, Michael Manring, Gianfranco Continenza e altri. Era sposato dal gennaio 2015 con Roberta Pellegrini con cui ha avuto una figlia, Violetta Patrizia. Da diversi anni aveva lasciato Roma e si era trasferito a Portoferraio, sull'isola d'Elba. (di Paolo Martini)