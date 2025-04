Massimo Piparo: "A ottobre arriva in Italia 'Moulin Rouge! Il Musical', si realizza un sogno"

Il musical tratto dal rivoluzionario film di Baz Luhrmann sarà il punto di forza della stagione 25/26 del Teatro italiano e sarà presentato in esclusiva a Roma presso lo Chapiteau Sistina dalla PeepArrow Entertainment in coproduzione con Il Sistina, su licenza dell’australiana Global Creatures, produttrice del musical a Broadway. Il musical vincitore di ben 10 Tony Awards (gli Oscar del Musical) tra cui 'Miglior Musical', sarà diretto da Massimo Romeo Piparo che ne firmerà anche l’adattamento in italiano dei dialoghi e di alcune canzoni, mentre rimarranno in lingua inglese la maggior parte dei successi planetari che compongono l’ineguagliabile colonna sonora.

L’allestimento kolossal di 'Moulin Rouge! Il Musical', sarà interamente personalizzato con atmosfere che richiameranno lo stile della Montmartre parigina, e immergerà lo spettatore, sin dal suo arrivo, in una 'experience' spettacolare e indimenticabile. Orchestra rigorosamente dal vivo e un nutrito cast di alto livello- che sarà accuratamente selezionato attraverso delle specifiche audizioni in Italia e all’estero- andranno ad arricchire un allestimento che si preannuncia unico nel mercato del Musical italiano coi suoi oltre 30 metri di ampiezza, doppio palcoscenico girevole e l’utilizzo di circa 90 chilometri di fili luminosi. Dalla mezzanotte del 5 maggio saranno aperte le prevendite dei biglietti per lo spettacolo (moulinrougeilmusical.it) che debutterà nella seconda metà di ottobre al Sistina Chapiteau in esclusiva a Roma.

"Quando tutti mi chiedevano in questi anni quale fosse il mio sogno nel cassetto – commenta il regista Massimo Romeo Piparo- non osavo rispondere 'Moulin Rouge! Il Musical', un po’ per scaramanzia un po’ perché non potevo credere che un giorno sarebbe arrivato quel momento. Ebbene adesso finalmente posso dire che, dopo anni di attesa e duro lavoro, avrò io il grande onore di presentare al pubblico italiano una versione non-replica del Musical più amato degli ultimi anni. Sono onorato –aggiunge - ma anche carico di responsabilità perché dovrò essere all’altezza di uno spettacolo che ho amato come pochi al mondo. So che potrò contare sul grande supporto della mia squadra di eccellenti creativi, collaboratori, tecnici e soprattutto sono certo che saprò selezionare un cast degno di questo spettacolo, avendo dimostrato negli ultimi anni con le mie produzioni, quanto talento ci sia nel nostro Paese".

Verità, Bellezza, Libertà, Amore. Sono questi i quattro valori della filosofia bohémien che stanno alla base del grande racconto di 'Moulin Rouge! Il Musical' nato dalla rivoluzionaria vena creativa di Baz Luhrmann e che faranno da 'colonna sonora' alla romanticissima quanto contrastata storia d’amore tra l’aspirante compositore Christian e Satine, diva del cabaret Moulin Rouge. Il musical racconta la appassionata storia di Christian, un giovane scrittore che si innamora della star del cabaret Satine. Ma l'amore viene messo a dura prova quando un ricco Duca minaccia di separarli. Con una messa in scena sontuosa, coreografie mozzafiato e successi senza tempo di icone come David Bowie, Lady Gaga, i Queen, Elton John, Rihanna, Madonna e molti altri, lo spettacolo è una continua celebrazione di 'Verità, Bellezza, Libertà e Amore'.

Distribuito da Twentieth Century Studios in accordo speciale con Buena Vista Theatrical, il film 'Moulin Rouge! di Baz Luhrmann è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes nel 2001. Il film è stato premiato come miglior film ai Golden Globe ed è stato candidato a otto premi Oscar vincendone due. Il film è stato girato a Sydney, in Australia, ed è entrato nei cuori della gente per aver riportato in auge il musical cinematografico. La colonna sonora è stata da subito un successo. Il Moulin Rouge di Parigi, gestito da Jean-Jacques Clerico, è un universo abbagliante e spettacolare, simbolo del modo di festeggiare parigino dal 1889. Nato come cabaret e sala da ballo popolare, il locale è diventato un music-hall iconico nei ruggenti anni Venti, e poi un teatro in cui si sono esibiti numerosi famosi artisti francesi e internazionali.

Oggi, il Moulin Rouge e i suoi 60 artisti presentano lo spettacolo Féerie revue, due ore di stupore tra cabaret e music-hall in cui si alternano scene di danza e numeri a sorpresa, senza dimenticare il ballo più emblematico del Moulin Rouge, il French Cancan. Il 'Moulin Rouge! Il Musical' è stato presentato in anteprima mondiale a Boston nel 2018 ed è subito diventato un successo acclamato in tutto il mondo. L'anno successivo lo spettacolo ha debuttato a Broadway, dove è stato acclamato da pubblico e critica e ha ricevuto ben dieci premi ai Tony Awards. Ancora oggi il musical fa il tutto esaurito a Broadway, ed è in scena nel West End di Londra, in un tour nordamericano, in Germania, nei Paesi Bassi, in un tour mondiale e in Corea del Sud nel 2025. Moulin Rouge! The Musical è prodotto da Carmen Pavlovic e Gerry Ryan Oam per Global Creatures e Bill Damaschke.