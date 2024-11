Mr Rain, da venerdì fuori il nuovo singolo 'Pericolosa'

Mr.Rain torna con nuova musica: da venerdì 22 novembre sarà fuori ovunque il suo nuovo inedito dal titolo 'Pericolosa' (Warner Music Italy) scritto con Lorenzo Vizzini e Chris Zadley. L’artista con all’attivo 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro, ha già spoilerato nelle prime date del suo tour nei palazzetti la nuova canzone, regalando ai tantissimi fan presenti ‘Pericolosa’ che racconta di "una persona travolgente e distruttiva, che ti sconvolge la vita e ti rende vulnerabile, ma l’amore è così forte da superare tutto".

'Pericolosa' arriva dopo il singolo 'Paura del buio', secondo estratto dal suo ultimo lavoro discografico ‘Pianeta di Miller’ (Warner Music Italy) uscito lo scorso marzo e certificato Oro. L’album ha debuttato ai vertici della classifica Fimi/Gfk e nel primo weekend di uscita nella top10 nella classifica globale dei dischi di debutto di Spotify. Il brano sanremese 'Due Altalene', certificato Platino è l’apripista del disco, scritto e interamente prodotto da Mr.Rain.

L'artista è anche impegnato nella scrittura di un album interamente in spagnolo: il singolo ‘Superhéroes’, versione spagnola del brano che è valso a Mr. Rain il podio a Sanremo 2023, e cantata in duetto con l’artista Beret è certificato Oro e grande successo anche nelle radio spagnole. Mr Rain, il cui vero nome è Mattia Balardi è attualmente in tour nei palazzetti: il 26 novembre sarà a Roma, il 28 a Firenze e il 30 novembre a Milano.