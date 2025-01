Musica, all'Istituto italiano di Cultura di Praga il concerto del duo Baldo-Consonni

L’Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Praga, in collaborazione con il Comitato Nazionale Italiano Musica (Cidim), ha organizzato ieri nei suggestivi spazi della propria Cappella barocca, tutta esaurita per l’occasione, il concerto del giovane e talentuoso duo composto da Lorenza Baldo al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Le musiciste hanno eseguito brani di Robert Schumann (Fantasiestücke op.73), Johannes Brahms (Sonata per Violoncello e Pianoforte No. 1 Op. 38) e Mario Castelnuovo-Tedesco (Il barbiere di Siviglia: Largo al factotum) e dopo lunghi applausi hanno soddisfatto le richieste del pubblico con due bis.

L’appuntamento ha inaugurato la rassegna “Oltre il sipario” dell’Iic di Praga, dedicata alla musica e agli spettacoli dal vivo che vede protagonista la Cappella barocca dell’Istituto, ed è inserito all’interno di Giovani talenti musicali nel mondo, progetto promosso dal Cidim con l’Accademia Musicale Chigiana e la Fondazione Accademia 'Incontri col Maestro' di Imola, con il sostegno del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“E‘ stata una grande soddisfazione portare a Praga queste due straordinarie musiciste italiane. Praga è una città in cui l’offerta musicale è ricchissima e di grande qualità; vedere la reazione così entusiasta del pubblico, e la nostra Cappella al completo, è stato molto emozionante, insieme alla gioia di aver fatto conoscere a questo pubblico così competente il talento che le artiste e gli artisti italiani possiedono in questo ambito culturale”, ha dichiarato la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Marialuisa Pappalardo.

“Lorenza Baldo e Martina Consonni suonano insieme oramai da qualche anno, mosse da una forte passione per la musica da camera, lavorano in una perfetta sinergia musicale interpretativa ed espressiva. Si sono esibite in tutta Italia e anche all’estero per il CIDIM in India e Australia, sempre con grande successo e attenzione da parte della critica. Segnalate dall’Accademia di Imola sono entrate a pieno titolo nel nostro progetto Giovani talenti musicali Italiani nel mondo, che le sta portando a suonare nelle più note sale concertistiche”, ha spiegato il presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) e vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice.