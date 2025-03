Musica, concorso composizione Francesco Agnello: iscrizioni fino al 30 aprile

Sono aperte fino al 30 aprile le iscrizioni per la settima edizione del concorso nazionale di composizione dedicato a Francesco Agnello, siciliano di nascita, fondatore del Cidim (Comitato nazionale italiano musica), presidente di Aiam (Associazione italiana attività musicali), e una delle maggiori personalità dell’organizzazione musicale in Italia e all’estero del XX secolo. Il concorso, realizzato grazie al sostegno del ministero della Cultura - direzione generale Spettacolo, è aperto a musicisti di nazionalità italiana che non devono avere più di 40 anni.

La Giuria è presieduta dal maestro Silvia Colasanti ed è composta dai Maestri Fabio Massimo Capogrosso, Francesco Gesualdi, Piero Niro e Giovanni Sollima.“Onorare la memoria di Francesco Agnello, attento e saggio scopritore di giovani e talentuosi compositori e offrire la possibilità ai migliori artisti della creatività contemporanea italiana di partecipare a un contest nazionale che garantisce al vincitore, oltre a un premio in denaro, la pubblicazione del brano nella collana Stilnovo coedita dal Cidim con le Edizioni Musicali Curci di Milano e l’esecuzione dello stesso in Italia e all'estero a cura di qualificati ensemble, è per noi motivo di grande soddisfazione", spiega il presidente di Aiam e vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice.

"Per la nostra associazione è un appuntamento importante e significativo, nel quale abbiamo coinvolto in passato anche figure di spicco come Ennio Morricone, che ha guidato la giuria aggiudicatrice per diversi anni e Salvatore Sciarrino nelle ultime due edizioni. Un’iniziativa che rientra a pieno titolo nella nostra vivace attività di promozione e sostegno dei giovani artisti italiani”, conclude Pollice. Per partecipare è necessario presentare una o più composizioni della durata compresa tra 7 e 11 minuti per gruppo di musica da camera costituito da un minimo di tre a un massimo otto esecutori. L’organico potrà essere scelto liberamente tra i seguenti strumenti: 1 flauto (anche ottavino e flauto basso), 1 clarinetto (anche clarinetto basso), 1 sassofono (contralto, soprano e baritono), 1 violino, 1 violoncello, 1 contrabbasso, pianoforte e fisarmonica. Ciascuna partitura, dovrà essere inviata, in formato PDF, all’indirizzo cidim@arubapec.it entro il 30 aprile 2025.