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Musica: Filippi (Heineken Italia), 'Clinker è soluzione digitale che permette di restare in contatto'

01 giugno 2026 | 11.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'approccio di Heineken alla musica ha radici profonde nel tempo, ma al tempo stesso si reinventa grazie al lancio di Clinker, un'applicazione che permette, tramite un brindisi, di condividere i propri contatti. In questo modo non ci si perde più, perché è proprio questo il nostro intento: vogliamo che questi momenti così speciali intorno a dell'ottima musica e a della buona Heineken durino nel tempo. Clinker, quindi, è la soluzione digitale, che permette a queste connessioni di continuare nel corso del tempo". Sono le parole di Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia, in occasione della dodicesima edizione del Nameless Festival, scelto da Heineken come primo palcoscenico europeo, dopo il debutto globale al Coachella, per presentare il Clinker, una nuova tecnologia pensata per trasformare la passione condivisa per la musica in nuove connessioni.

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