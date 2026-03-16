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Musica, Hard Rock Cafe porta a Firenze il festival delle band aziendali

Il cafe fiorentino ospiterà il 15 maggio l’unica tappa italiana di Brands Like Bands, il contest che porta sul palco i colleghi‑musicisti. Candidature aperte fino al 15 aprile 2026 sul sito ufficiale

Musica, Hard Rock Cafe porta a Firenze il festival delle band aziendali
16 marzo 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Brands Like Bands arriva all’Hard Rock Cafe Firenze il 15 maggio 2026, portando sul palco le band formate tra colleghi di lavoro. L’unica tappa italiana di questo progetto internazionale trasformerà per una sera la passione musicale dei team aziendali in un vero concerto, ospitato in uno dei luoghi simbolo della musica mondiale. Per una notte, si legge in una nota, le band aziendali avranno, infatti, a disposizione il palco dell’Hard Rock Cafe Firenze, una cornice iconica e ricca di storia che rende l’esperienza ancora più emozionante per chi, nella vita di tutti i giorni, è abituato a uffici, riunioni e scadenze.

Nato dall’idea che molti appassionati di musica non siano professionisti, ma persone che lavorano in azienda e condividono la stessa passione, il festival valorizza questo talento nascosto e offre ai colleghi la possibilità di esibirsi insieme fuori dall’ambiente di lavoro. Negli anni, Brands Like Bands si è affermato come un movimento culturale capace di unire creatività, spirito di squadra e senso di comunità, trasformando gruppi di lavoro in gruppi musicali e rafforzando le relazioni umane attraverso l’esperienza condivisa della musica. “Brands Like Bands dimostra che la musica non si ferma alla porta dell’ufficio - afferma Fernando Gaspar Barros, fondatore del progetto - Invitiamo gli appassionati di musica a sfidare i colleghi, formare una band e trasformare una passione condivisa in un’esperienza reale su un palco iconico.”

Il tour europeo 2026 prevede tappe a Londra, Berlino, Barcellona e Lisbona, e a Firenze come unico appuntamento italiano. Le aziende interessate possono iscrivere la propria band entro il 15 aprile 2026 attraverso il sito ufficiale del festival, con candidature riservate ai gruppi composti da colleghi della stessa realtà professionale: http://festivalbrandslikebands.com/

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Brands Like Bands festival delle band aziendali
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