Musica, il Coro Lirico Siciliano si prepara ai palcoscenici europei

Il Coro Lirico siciliano si prepara al tour europeo. Dopo i trionfi dell'edizione 2024 del Festiva Lirico dei Teatri di Pietra, kermesse estiva che si è via via affermata tra le stagioni di riferimento della Sicilia e del Mediterraneo, facendo registrare quest’anno oltre quarantacinquemila presenze, il Coro Lirico Siciliano è pronto a varcare i palcoscenici internazionali europei. Il tour europeo vedrà gli artisti siciliani esportare la professionalità, arte e bellezza della trinacria attraverso la rappresentazione del capolavoro verista pucciniano, Tosca, per la produzione di Opera2001, con la direzione artistica e tecnica dei due grandi e vulcanici produttori Luis Miguel Lainz e Marie Ange Lainz e un cast di artisti rinomati a livello internazionale.

Circa quaranta recite per l'opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, percorrendo da nord a sud la Spagna e la Francia (da Toledo a Alicante, da Madrid a Cordoba, da Cartagena a Torrevieja per poi approdare anche in Andalusia a Cadiz, e da Carcassonne a Merignac, per poi concludersi a Almeria) con l'Orchestra sinfonica in residence di Opera 2001. In occasione della tappa maltese, l'ente lirico siciliano sarà protagonista, invece, di una inedita e rara 'Giovanna D'Arco' di Giuseppe Verdi.

Intensa sarà l'attività concertistica e operistica anche nel territorio nazionale con l'atteso debutto, il 19 e 21 Dicembre, presso il Teatro 'Alfonso Rendano' di Cosenza, Teatro che vanta una tradizione di prestigio, con uno dei titoli più rappresentativi della produzione operistica italiana e celebrativo del centenario del noto compositore lucchese: Turandot di Giacomo Puccini; si riconferma anche per il 2024 la kermesse artistica del 'Dicembre Musicale' che opera una costante e ricca opera di decentramento culturale nel territorio regionale con delle riscoperte e delle prime assolute.

L'ente lirico siciliano, divenuto da anni realtà di riferimento del panorama musicale nazionale ed estero, è ormai riconosciuto a livello mondiale come uno dei più importanti e rinomati cori lirico-sinfonici d'Italia e destinatario di uno dei più prestigiosi riconoscimenti per il settore teatrale: l'International Opera Awards – Oscar della Lirica.

Da anni il complesso corale è specializzato nelle tournée estere, dove ha portato, in particolare, l'eterna melodia belliniana in giro per il mondo, dall'Europa all'Asia, facendo anche arrivare la musica del cigno etneo in prima esecuzione assoluta nei paesi dove si è esibito, e distinguendosi per la precisione e perfezione gestionale, oltre che per l'indiscusso valore artistico, tanto da essere nominato ambasciatore del Belcanto nel mondo; un ambasciatore d'eccellenza del meridione, il Coro Lirico Siciliano, che, nel pieno fulgore di una carriera costellata di crescenti successi, si pone ad attici livelli artistici nazionali e internazionali.