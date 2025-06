Musica, il trio jazz 'Accordi disaccordi' in concerto a Cracovia il 16 giugno

Il trio jazz 'Accordi disaccordi' composto da Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e da Dario Scopesi al contrabbasso - progetto italiano particolarmente attivo nel panorama musicale nazionale ed internazionale - sarà in concerto a Cracovia il 16 giugno. 'Gypsy Jazz Dreams' è il nome dello spettacolo che vedrà il trio protagonista, lunedì 16 giugno, alle 19, al Piwnica Pod Baranam, jazz club di Cracovia -nell’ambito del ricco calendario di eventi di Suono italiano, progetto promosso dal Cidim (Comitato nazionale italiano musica) in collaborazione con enti e organizzazioni all'estero. Il concerto è organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia in occasione della Festa Internazionale della Musica 2025.

“In quasi dieci anni di attività il trio ha collezionato più di tremila concerti, con esibizioni in Italia, in Europa e in altri continenti. Il gruppo ha partecipato ai più conosciuti festival di tutto il mondo. La loro musica combina influenze jazz, swing, blues e tradizione, con originali sonorità acustiche e dal gusto cinematografico, mantenendo un’iniziale matrice stilistica gipsy jazz. Il loro concerto è un vero e proprio spettacolo che alterna un repertorio composto da brani originali a momenti di storytelling”, spiega il Presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“Quello del Jazz è un settore che ci sta particolarmente a cuore e che coltiviamo con grande impegno, promuovendo i migliori artisti italiani in tutto il mondo”, conclude Pollice.