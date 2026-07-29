Il musicista è stato trovato senza vita martedì 28 luglio nella sua abitazione di Parigi, avrebbe compiuto 51 anni il prossimo 31 luglio. Il suo brano più famoso, "Nightcall", era stato incluso nella colonna sonora del film "Drive" con Ryan Gosling

Kavinsky, dj di spicco della scena elettronica francese e del movimento French Touch, è stato trovato morto martedì sera, 28 luglio, nella sua abitazione di Parigi. Vincent Belorgey, vero nome dell'artista, avrebbe compiuto 51 anni il prossimo 31 luglio.

Kavinsky era finito sotto i riflettori nel 2011, in seguito all'inclusione del suo brano "Nightcall" nella colonna sonora del film "Drive" con Ryan Gosling e diretto da Nicolas Winding Refn. Nel 2024 ha suonato alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi, reinterpretando il brano insieme alla band synth pop Phoenix e alla star belga Angèle. Dopo quasi dieci anni dal suo ultimo album, "Outrun" del 2013, il dj era ritornato sulla scena musicale nel 2022 con "Reborn", dalle tonalità più synthwave.

La Procura ha precisato che è stata avviata "un'indagine per accertare le cause del decesso, al fine di determinare l'origine della morte, non essendo stati rinvenuti elementi sospetti sul posto dai primi soccorritori".