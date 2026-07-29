circle x black
Cerca nel sito
 

Musica, morto a 50 anni Kavinsky, addio al dj di "Nightcall"

Il musicista è stato trovato senza vita martedì 28 luglio nella sua abitazione di Parigi, avrebbe compiuto 51 anni il prossimo 31 luglio. Il suo brano più famoso, "Nightcall", era stato incluso nella colonna sonora del film "Drive" con Ryan Gosling

- Ipa/Fotogramma
- Ipa/Fotogramma
29 luglio 2026 | 11.56
Marco Aljosha Cherubini
LETTURA: 1 minuti

Kavinsky, dj di spicco della scena elettronica francese e del movimento French Touch, è stato trovato morto martedì sera, 28 luglio, nella sua abitazione di Parigi. Vincent Belorgey, vero nome dell'artista, avrebbe compiuto 51 anni il prossimo 31 luglio.

Kavinsky era finito sotto i riflettori nel 2011, in seguito all'inclusione del suo brano "Nightcall" nella colonna sonora del film "Drive" con Ryan Gosling e diretto da Nicolas Winding Refn. Nel 2024 ha suonato alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi, reinterpretando il brano insieme alla band synth pop Phoenix e alla star belga Angèle. Dopo quasi dieci anni dal suo ultimo album, "Outrun" del 2013, il dj era ritornato sulla scena musicale nel 2022 con "Reborn", dalle tonalità più synthwave.

La Procura ha precisato che è stata avviata "un'indagine per accertare le cause del decesso, al fine di determinare l'origine della morte, non essendo stati rinvenuti elementi sospetti sul posto dai primi soccorritori".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dj parigi kavinsky musica the weeknd nightcall
Vedi anche
Trump al funerale del senatore Graham, caramelle e stanchezza - Video
Al via demolizione stabilimenti a Ostia, Gualtieri: "Restituiremo spiagge ai cittadini" - Video
Ad Ostia inizia la demolizione dello Shilling, lo stabilimento dei vip - Video
'Un cuore bruciato', la mamma di Domenico: "Non accadano più queste cose, aiutiamo vittime di malasanità"
News to go
Natalità, oltre 6 italiani su 10 rinunciano ad avere figli per motivi economici e sociali
Due mamme orse con i loro sei cuccioli, le straordinarie immagini sui Pirenei
Chiellini: "Dt Italia? Felice alla Juve, supporto a Carnevali" - Video
News to go
Nel mondo 287 milioni di persone convivono con un'epatite virale cronica
Lo psichiatra: "Intelligenza artificiale può dare dipendenza" - Video
No Tav, i danni al cantiere di Chiomonte dopo l'assalto - Videonews della nostra inviata
News to go
Dubai, bonus da 700 euro a residenti che portano turisti
Incendi in Sicilia, bruciano capannoni industriali a Termini Imerese - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza