Musica, Pagnotta (Umbria Jazz): "Tanti artisti all'edizione 2026, non solo Sting e Zucchero"

"Umbria Jazz 2026 non sarà il festival esclusivamente di Sting o di Zucchero: c'è tanto altro e soprattutto c'è tanto jazz, oltre al pop rock, per cui il festival è conosciuto e divenuto così importante. Siamo veramente soddisfatti della programmazione e stiamo già lavorando per il festival invernale ad Orvieto, dal 30 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027". Sono le parole di Carlo Pagnotta, fondatore e direttore artistico Umbria Jazz, in occasione della presentazione, oggi a Milano, del festival musicale 'Umbria Jazz', in svolgimento a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026.