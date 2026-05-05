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Musica, Pagnotta (Umbria Jazz): "Tanti artisti all'edizione 2026, non solo Sting e Zucchero"

05 maggio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
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"Umbria Jazz 2026 non sarà il festival esclusivamente di Sting o di Zucchero: c'è tanto altro e soprattutto c'è tanto jazz, oltre al pop rock, per cui il festival è conosciuto e divenuto così importante. Siamo veramente soddisfatti della programmazione e stiamo già lavorando per il festival invernale ad Orvieto, dal 30 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027". Sono le parole di Carlo Pagnotta, fondatore e direttore artistico Umbria Jazz, in occasione della presentazione, oggi a Milano, del festival musicale 'Umbria Jazz', in svolgimento a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026.

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