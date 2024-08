Musica, Pollice (Cidim): "In Croazia l'11 agosto concerto di Vallerotonda e De Vitis"

All’interno della scenografica Cattedrale dell’Assunzione di Maria a Ossero (Osor) sull’isola di Cherso in Croazia, domenica 11 agosto, il duo composto da Simone Vallerotonda (artista romano esperto di arciliuto) e Andrea De Vitis (a livello mondiale uno dei più interessanti chitarristi della sua generazione) si esibirà nell’ambito di Suono Italiano, progetto del Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) che in questa occasione si avvale della collaborazione dell’Osor Music Evening Festival e dell'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria. Il progetto Suono Italiano, che gode del contributo del ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo, viene promosso da tanti anni dal Cidim con l’obiettivo di sostenere il talento musicale italiano all’estero.

“Ad agosto abbiamo voluto spostarci in Croazia dove grazie al sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria viene organizzata questa serata speciale in uno dei luoghi più suggestivi di Osor, e deliziare gli spettatori con la musica colta del duo composto da Simone Vallerotonda e Andrea De Vitis. Voglio ringraziare Gian Luca Borghese, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, per l’opportunità che ha voluto offrirci e per averci dato modo di arricchire il nostro fitto calendario di eventi all’estero, 86 concerti finora, con un appuntamento speciale, nel cuore di una delle isole più belle del Mar Adriatico”, spiega il Vicepresidente del Cidim e presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice.

“La vicinanza tra Italia e Croazia permette da sempre uno scambio culturale vivace e dinamico, che diventa ancor più sentito in posti come Osor, nota per le sue serate dedicate alla musica. Una sensibilità artistica che si percepisce lungo le strade e trasuda dalle antiche pietre artisticamente squadrate e scolpite di un piccolo centro urbano dalla storia antica e di grande fascino. Sono certo che i cittadini e i tanti turisti che d’estate popolano la cittadina percepiranno l’aria speciale che si respira da queste parti anche ascoltando le note del duo italiano. Siamo particolarmente felici e orgogliosi, grazie alla collaborazione con il Cidim, di poter portare in Croazia la spontaneità e la ricchezza della musica italiana”, conclude Gian Luca Borghese, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria. Il programma dal titolo Ellissi - Simmetrie tra ‘600 e ‘900 comprende le musiche Arvo Pärt, Alexandre Tansman, Carlo Gesualdo da Venosa, Giovanni Girolamo Kapsberger, Mario Castelnuovo-Tedesco, Philip Glass, Manuel Ponce e Goran Listeš.