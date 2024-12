Musica, Pollice (Cidim): "Nel 2024 oltre 200 concerti in 30 Paesi con giovani talenti"

Il bilancio del Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica, che da oltre 40 anni è impegnato nella promozione della musica italiana e in particolare dei nostri artisti under 35 in tutto il mondo.

Oltre 200 concerti nel 2024 in più di 30 Paesi di 5 continenti con centinaia di musicisti italiani come protagonisti e una media di 500 spettatori per ogni spettacolo. Si chiude con questi numeri il bilancio del Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica, che da oltre 40 anni è impegnato nella promozione della musica italiana e in particolare dei nostri artisti under 35 in tutto il mondo.

"Connettere la generazione presente a quella emergente per garantire un efficace sostegno delle carriere dei giovani. Questo il principale obiettivo del Cidim che anche quest’anno è stato raggiunto con un budget economico contenuto, di poco inferiore al milione di euro, in grado però di assicurare ricadute positive in termini di oneri fiscali, previdenziali, contributivi ed economici e di generare un calendario artistico, sempre di alto livello, con il 25% di eventi in più rispetto al 2023", spiega in una nota Francescantonio Pollice, vicepresidente del Cidim e Presidente di Aiam -Associazione Italiana Attività Musicali).

"Una gestione virtuosa e ragionata delle risorse - spiega ancora - che ci vengono messe a disposizione dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete delle Ambasciate, dei Consolati e degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo e di importanti istituzioni private".

"Desidero ringraziare - a nome di tutto il Cidim - quanti ancora una volta hanno contribuito, grazie allo loro disponibilità, non solo finanziaria ma anche creativa, che ha permesso al nostro Comitato di rendere più forte il legame fra promozione e attività performative, offrendo sempre più spazio alla genialità musicale degli artisti italiani", conclude Pollice.