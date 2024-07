Musica, standing ovation per l'Accademia Santa Sofia a El Jem in Tunisia

Standing ovation ieri sera per l’Accademia di Santa Sofia all'Anfiteatro romano di El Jem in Tunisia.

La compagine orchestrale, ospite del Festival International de Musique Symphonique d'El Jem, ha ottenuto gli applausi e l’attenzione del pubblico, oltre mille spettatori che hanno ascoltato in rigoroso silenzio un programma interamente dedicato all'Opera italiana.

Il concerto è stato promosso dal Comitato Nazionale Italiano Musica (Cidim) nell’ambito di 'Suono Italiano', progetto volto a promuovere il talento musicale italiano all'estero che in Tunisia si è avvalso della collaborazione dell'Istituto italiano di Cultura di Tunisi, oltre che del contributo del Ministero della Cultura. Soddisfazione è stata espressa dall'Ambasciatore d'Italia a Tunisi, Alessandro Prunas: "L'Accademia di Santa Sofia ci ha deliziati con un bellissimo concerto, inserendosi perfettamente nella programmazione del Festival, quest'anno ricca d'Italia".

Sulla stessa linea il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, Fabio Ruggirello, che ha aggiunto: "L'anfiteatro di El Jem è una location straordinaria, che nel suo Dna contiene una buona dose d'Italia. Siamo stati felici e onorati di aver dato vita a una così bella serata". "Il rapporto tra Accademia di Santa Sofia e il Cidim si è dimostrato ancora una volta vincente. Ringraziamo l'Istituto di Cultura e l’Ambasciata per questa nuova collaborazione, certamente un punto di inizio per lo sviluppo delle relazioni musicali in nord Africa", ha concluso Francescantonio Pollice, Vicepresidente del Cidim e Presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali).