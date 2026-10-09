Musica, tornano sulle scene i Nickelback con un nuovo tour mondiale

I Nickelback tornano sui palcoscenici mondiali con il nuovo Everything Under The Sun Tour 2027, un grande tour nelle arene per presentare l’undicesimo album in studio della band, Everything Under The Sun, in uscita il 30 ottobre per Virgin Music Group. Il tour farà tappa anche in Italia per un unico appuntamento, mercoledì 23 giugno 2027 all’Unipol Forum di Milano. L’annuncio arriva mentre la band continua a svelare i diversi volti di Everything Under The Sun. L’esplosivo singolo “Rattle The Cage” feat. John 5 è attualmente al numero uno delle radio Active Rock negli Stati Uniti, aggiungendo un nuovo primato a una band che da oltre vent’anni è stabilmente protagonista delle frequenze rock. Il brano ha introdotto il nuovo album attraverso le sue chitarre potenti, i riff incisivi e un’energia da live, mentre i successivi “Leave Me Behind” e “Make Me Love You” hanno mostrato la dimensione più intima e vulnerabile del disco. Il tour arriva dopo un periodo particolarmente importante per i Nickelback. Il Get Rollin’ World Tour è diventato il tour con le vendite più rapide e la maggiore partecipazione di pubblico nella storia della band, mentre il documentario Netflix Hate to Love: Nickelback ha ottenuto un forte riscontro internazionale, rimanendo per settimane nella Global Top 10 della piattaforma e offrendo al pubblico uno sguardo inedito e ravvicinato sul percorso del gruppo.

Sulla scia di Get Rollin’ del 2022 e del tour mondiale da record che ne è seguito, i Nickelback porteranno il nuovo show in Nord America, Regno Unito, Europa e Australia. Ad accompagnarli come special guest saranno i Don Broco. Si parte dal Nord America il 6 febbraio, per poi approdare nel Regno Unito e in Europa tra maggio e luglio. La leg europa prenderà il via il 22 maggio dalla First Direct Bank Arena di Leeds e toccherà, tra le altre, Londra, Dublino, Amsterdam, Monaco, Milano e molte altre città, fino alla chiusura europea del 13 luglio alla Royal Arena di Copenaghen. In autunno sarà poi la volta dell’Australia, con partenza il 2 ottobre dalla Rac Arena di Perth e tappe ad Adelaide, Melbourne, Geelong, Brisbane e Sydney, fino all’ultimo appuntamento del 16 ottobre alla Roche Estate di Pokolbin.

Ad accompagnare i Nickelback come special guest saranno i Don Broco, quartetto inglese noto per un sound che mescola metal, post-hardcore ed elettronica. Negli anni la band si è costruita una forte reputazione dal vivo, registrando sold out in importanti venue britanniche come Wembley Arena e Alexandra Palace e partecipando a festival tra cui Download e Reading & Leeds. Le due band hanno già incrociato i rispettivi percorsi artistici: i Nickelback hanno infatti collaborato a “Nightmare Tripping”, title track dell’ultimo album dei Don Broco pubblicato da Fearless Records. Un incontro nato da una stima reciproca e che trova ora un nuovo sviluppo con l’Everything Under The Sun Tour. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10 di martedì 13 ottobre.