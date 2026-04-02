Nasce Imola Music Park Arena, la nuova casa 'green' degli eventi live

Nasce nel cuore dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari la Imola Music Park Arena, uno dei più ambiziosi progetti europei per la musica dal vivo all'insegna della sostenibilità. La nuova venue, che potrà ospitare fino a 75.000 spettatori con possibilità di espansione a oltre 100.000, sarà inaugurata nel 2026 da Cesare Cremonini con l'evento Cremonini Live26 del 13 giugno, già sold out. Sviluppata su un'area di oltre 350.000 metri quadrati all'interno del Parco delle Acque Minerali, l'arena si distingue per essere una delle pochissime strutture "greenfield" (in erba) di queste dimensioni situata nel cuore di una città. Il progetto si pone l'obiettivo di superare la logica delle venue temporanee o periferiche, integrandosi con il tessuto urbano e promuovendo un modello di accessibilità sostenibile.

L'aspetto più innovativo è la sua forte impronta ambientale. Concepita come una struttura resiliente e dotata di un piano di adattamento climatico, l'arena presenta superfici permeabili in erba e ampie alberature per mitigare le alte temperature e migliorare il comfort del pubblico. Elemento centrale è il Bosco dell’Autodromo, un nuovo intervento di forestazione urbana con 2.500 alberi. Grazie alla partnership con Gruppo Hera, il progetto implementerà strategie di economia circolare, tra cui il recupero delle eccedenze alimentari e il riciclo dei materiali. Anche la mobilità è stata studiata in chiave sostenibile: la vicinanza alla stazione, i collegamenti ciclopedonali e l'attivazione di treni speciali mirano a disincentivare l'uso dell'auto privata.

L'arena si inserisce inoltre nell'Imola Living Lab, un laboratorio permanente che coinvolge istituzioni e università per sviluppare soluzioni innovative in ambito energetico e tecnologico, con l'obiettivo di rendere Imola un modello europeo per l'intrattenimento sostenibile. A inaugurare ufficialmente la nuova arena nel 2026 sarà Cesare Cremonini con Cremonini Live26 (già sold out), che segna il suo ritorno a Imola a quattro anni dallo storico live del 2022.