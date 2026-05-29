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Nasce 'Radici, beyond the name', ideato e condotto dalla giornalista Ughetta Di Carlo

Un racconto intimo e senza filtri che porta politici, artisti e personaggi dello spettacolo a confrontarsi con il proprio passato, tra ferite, memoria e legami familiari

Nasce 'Radici, beyond the name', ideato e condotto dalla giornalista Ughetta Di Carlo
29 maggio 2026 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Non semplici interviste, ma viaggi emotivi dentro le storie più intime di personaggi pubblici che, per la prima volta, scelgono di spogliarsi del proprio nome per raccontare ciò che li ha davvero formati. Nasce 'Radici: Beyond the Name', il nuovo podcast ideato e condotto dalla giornalista Ughetta Di Carlo che promette di rivoluzionare il modo di raccontare i personaggi pubblici. Non semplici interviste, ma veri viaggi emotivi dentro le storie più intime di protagonisti della politica, dello spettacolo, della cultura e della medicina, chiamati a confrontarsi con le proprie origini, le ferite del passato e il peso delle proprie radici. Nel salotto sospeso nel tempo costruito dal format, gli ospiti abbandonano la dimensione pubblica per raccontarsi senza filtri. Tra i protagonisti della prima stagione ci sono Luca Palamara, Fabrizio Corona, Laerte Pappalardo, Bobo Craxi, Samantha de Grenet, Aida Yespica, Youma Diakite e Monsignor Vincenzo Paglia.

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La puntata d’esordio è dedicata a Luca Palamara, ex magistrato radiato dal Csm, che ripercorre la propria caduta pubblica e il difficile rapporto tra giustizia, famiglia e identità personale. Particolarmente toccante il momento in cui entra in studio il figlio, portando il “piatto della memoria”, elemento simbolo del format che richiama ricordi, profumi e legami familiari. Tra gli episodi più attesi anche quello con Fabrizio Corona, che mostra un lato inedito e profondamente vulnerabile. Corona racconta il rapporto complesso con il padre, la perdita dei social, le vicende giudiziarie e il peso degli eccessi vissuti negli anni, arrivando a lanciare un messaggio ai giovani sui danni delle droghe e dell’abuso di sostanze.

Spazio poi alla storia intensa di Laerte Pappalardo, segnato dall’esperienza all’Isola dei Famosi e da una grave forma di anoressia, ma anche alle confessioni di Samantha de Grenet sulla battaglia contro il tumore al seno, al racconto di Aida Yespica sul dolore dell’abbandono e alla sorprendente rivelazione di Youma Diakite sulla relazione vissuta in passato con Robert De Niro. Ogni puntata segue un percorso costruito tra origini, trasformazione e ritorno a casa, con uno stile intimo e autentico che punta a scavare nella verità dei legami umani. 'Radici: Beyond the Name' sarà distribuito attraverso pillole quotidiane sui social e con puntate integrali settimanali su YouTube e Spotify.

Riproduzione riservata
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Tag
Podcast Radici Beyond the Name Ughetta Di Carlo Luca Palamara Fabrizio Corona Laerte Pappalardo
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