"Ora ve lo dico, divento competitiva". Valeria Marini 'alza i toni' in apertura della puntata di Ne vedremo delle belle, lo show del sabato sera su Raiuno. "Una cosa è certa, non avevo bisogno di questo spettacolo per tornare alla ribalta", dice Marini nelle dichiarazioni registrate in settimana prima della puntata del 5 aprile. Le scintille dietro le quinte non mancano mai: c'è chi accusa Valeria Marini di 'sconfinare' nelle coreografie e chi stigmatizza i commenti continui della showgirl che "starnazza su tutto". "Avevo già altri impegni, anche importanti. Vorrei fare il programma al meglio, ma non sto qui a sgomitare", dice Marini. "Siamo qui in un talent per fare una gara, non per lanciare frecce alle spalle".