Prime immagini e date d'uscita, Netflix svela qualche dettaglio in più sulle serie tv e i film più attesi per il 2025 e il 2026, all'evento romano 'Next on Netflix 2025', in contemporanea con Los Angeles. Victoria Beckham, dopo la serie sulla sua famiglia, avrà una docu-serie tutta sua. Dalle prime immagini mostrate, la 'Posh' e moglie di David è nel backstage di una sua sfilata. A complicare le cose, arriva un temporale. E ancora, si ritorna nel 'Sottosopra' con 'Stranger Things 5' (ancora senza data di uscita) dei fratelli Duffer, che hanno mostrato alcune immagini dal set dell'ultima stagione: "Questa sarà la stagione più ambiziosa di sempre e quella più personale, girarla è stato emozionante. AbbIamo pianto tante volte insieme al cast". Ma "non sarà la fine dei personaggi", sono in lavorazione due serie spin-off.

I Duffer, inoltre, hanno in serbo due nuovi progetti, di cui sono i produttori esecutivi, in arrivo nel 2026: 'The Boroughs' ("una sorta di 'Stranger Things' ma ambientata in una casa di riposo, in cui i protagonisti sono ordinari ma sono capaci di fare cose straordinarie") e 'Something Very Bad is Going to Happen' (ovvero 'qualcosa di brutto sta per accadere'), che segue una sposa e uno sposo nella settimana che precede le loro sfortunate nozze. Tra i progetti più attesi anche le serie 'Zero Day' con Robert De Niro, 'Black Rabbit' con Jude Law e Jason Bateman, 'Mercoledì 2' di Tim Burton con Jenna Ortega, la miniserie 'Sirens' con Julianne Moore, la terza stagione di 'Squid Game', in arrivo il 27 giugno. Sul palco dell’Egyptian Theatre di Los Angeles anche Ben Affleck, che ha presentato il film 'Rip', le cui riprese sono finite da poco. I protagonisti sono lui e Matt Damon: "Due poliziotti che trovano dei soldi e cercano di risalire al reato che c'è dietro", racconta Affleck, che aggiunge: "E' una storia che mostra cosa sono disposte a fare le persone per soldi".

Ultimo ma non ultimo, l'atteso (anzi attesissimo) 'Frankenstein' di Guillermo del Toro, basato sull'omonimo romanzo di Mary Shelley del 1818. Nella prima clip dell'horror, in arrivo in autunno 2025, si vede il personaggio di Oscar Isaac dar vita a una orribile creatura. Nel cast anche Mia Goth e Christoph Waltz. "Ho in mente Frankenstein da quanto ero bambino, alcune persone dicono che sono ossessionato", dice il regista in un videomessaggio, mentre mostra una stanza della sua abitazione 'infestata' oggetti, statue di varie dimensioni e altri cimeli di Frankenstein. "Forse hanno ragione, questo personaggio si è fuso con la mia anima. Credo che sia il mio film più personale", svela. (di Lucrezia Leombruni)

Le produzioni italiane

Luca Argentero e Giulia Michelini 'ad alta velocità' in 'Motorvalley', la nuova serie Netflix che fonde il drama con l'adrenalina dell'action girata nell'autodromo di Imola. Con la regia di Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, 'Motorvalley' (in arrivo nel 2026) è storia di riscatto e crescita "interpreto un pilota talentuoso caduto in disgrazia", dice Argentero dal palco. "Io sono un'ereditiera di una casa motociclistica che lo rimette in pista dandogli la possibilità di allenare un giovane talento delle corse, interpretata da Caterina Forza", anticipa Michelini. I due attori si sono cimentati con l'accento romagnolo: "E' molto più di un dialetto, ma uno stile di vita. Con questa serie raccontiamo anche l'Emilia-Romagna, una terra che vive di passione, di corse e di velocità da sempre", aggiunge la star di 'Doc - Nelle tue mani'.

Un annuncio che calza alla perfezione con le linee guida dell'offerta di quest'anno, in cui Netflix celebra i 10 anni dal debutto in Italia, e sono: sfida, cambiamento, coraggio e ambizione. "Porteremo al nostro pubblico una proposta ancora più ampia e variegata che si muoverà tra generi e formule differenti, formati e linguaggi innovativi", ha dichiarato Tinny Andreatta, vicepresidente dei contenuti italiani di Netflix. "Racconteremo storie autentiche che intercettano lo spirito del tempo superando i confini del già visto per coinvolgere, divertire, lasciare con il fiato sospeso, emozionare ma prima di tutto intrattenere il nostro pubblico".

A lasciare la platea con il fiato sospeso è stato il trailer de 'Il Gattopardo': l’epica serie in 6 episodi (in arrivo il 5 marzo), che porta in vita e sullo schermo il capolavoro della letteratura italiana di Tomasi di Lampedusa. Nel cast Kim Rossi Stuart nei panni di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). Ad affiancarli, Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. "La serie inizia con il racconto di questa ragazza educata educata con i codici di quell'epoca e suo padre, una figura ingombrante nel bene e nel male", che poi "scoprirà l'amore e affronterà un grande tradimento in solitudine tra emancipazione e crescita personale", anticipa Porcaroli. Con lei sul palco anche Deva Cassel. "Lei usa la bellezza e la sua femminilità per realizzare i sogni di suo padre, che vuole ambire ad essere come il principe di Salina. Anche lei soffrirà molto", racconta Cassel (che dire, è la perfetta sintesi di mamma Monica Bellucci e papà Vincent).

Tra i titoli più attesi c'è anche 'Il Mostro', in arrivo in autunno. La serie in 4 episodi di Stefano Sollima ripercorre, tra testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche, una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia dell'Italia: Il Mostro di Firenze. Per 'riscaldare' l'atmosfera arriva la versione italiana del dating show 'Too Hot to Handle', in cui dieci focosi single devono tenere a bada i loro istinti durante un divertentissimo ritiro in cui è permessa qualsiasi cosa, tranne cedere alle tentazioni. Ma anche 'L'amore è cieco', in cui un gruppo di single ha l'opportunità di cercare l'anima gemella e scegliere qualcuno da sposare senza averlo mai visto. Dall'amore all'erotico. Su Netflix è attesa 'Mrs Playmen', la storia di Adelina Tattilo (Carolina Crescentini), che negli Anni 70 ha fondato la rivista 'Playmen' liberando così il corpo femminile dai tabù.

E ancora: 'Sara - La donna nell’Ombra', la serie ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni che rompe gli schemi del crime con un’investigatrice fuori dal comune; 'Maschi Veri' - con Pietro Sermonti, Maurizio Lastrico, Francesco Montanari e Matteo Martari - dove il cambiamento riguarda gli uomini di oggi, alle prese con una nuova consapevolezza femminile che li costringe a rimettersi in gioco; e 'Storia della mia famiglia' (in arrivo il 19 febbraio con Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell’Anna e Antonio Gargiulo), in cui c’è il coraggio di affrontare il lutto, di rimettersi in gioco e di andare avanti, per superare il dolore e trovare una nuova felicità.

Coraggio e ‘faccia tosta’ se ne trova tanta anche nella seconda stagione di 'Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia', il rap show che vede di nuovo al timone Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Accanto ai film originali, debuttano sul servizio in prima finestra dopo l’uscita cinema, più di un film al mese. Il primo appuntamento è fissato al 6 febbraio con il lancio di 'Parthenope' di Paolo Sorrentino, a cui seguono 'L’Abbaglio' di Roberto Andò, 'Io e te dobbiamo parlare' di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni e molti altri. "Nei prossimi mesi arriveranno altre sorprese", promette Andreatta. (di Lucrezia Leombruni)