Nicko McBrain, arriva anche in Italia l’autobiografia 'Hello Boys And Girls'

'Hello Boys And Girls' è il titolo dell’autobiografia di Nicko McBrain, storico batterista degli Iron Maiden, disponibile in Italia dal 28 ottobre per Il Castello, nella collana Chinaski. Con tono schietto e irriverente, il musicista ripercorre la storia della band attraverso la propria esperienza, tra amicizia, lealtà, rapporti interni, evoluzione del sound e trasformazioni della scena musicale dagli anni Settanta a oggi. Dagli inizi come turnista prende forma una carriera costellata di avventure, eccessi, risse, arresti e incontri memorabili. Jimmy Page e Robert Plant gli chiedono della droga durante un volo verso l’Inghilterra, mentre i Genesis si ritrovano a fare da gruppo spalla a un suo concerto. L’ingresso negli Iron Maiden segna una svolta: McBrain prende il posto di Clive Burr, con cui la band mantiene rapporti cordiali, sostenendolo anche durante la malattia.

In quasi quarant’anni di carriera, il batterista contribuisce in modo decisivo al sound del gruppo. Le sue radici jazz, blues e funk arricchiscono il passaggio dall’hard rock al metal. Tra album e tournée, il libro racconta anche le dinamiche interne: Steve Harris emerge come un leader meticoloso e intransigente, Dave Murray come un osservatore tranquillo e ironico, mentre Janick Gers porta nuova energia dopo l’uscita di Adrian Smith nel 1990. Ampio spazio è dedicato a Bruce Dickinson. Il suo abbandono nel 1993 provoca tensioni, poi superate, mentre l’arrivo di Blaze Bayley coincide con una fase difficile, segnata dal calo delle vendite e da concerti meno partecipati.

Il ritorno di Dickinson e Smith inaugura una nuova stagione di successi. Tra le pagine trovano spazio anche la conversione religiosa di McBrain a metà degli anni Novanta e numerosi aneddoti irriverenti che coinvolgono Ace Frehley, Tico Torres, Keith Moon, Tommy Lee e Axl Rose. Dopo un ictus che compromette le sue capacità esecutive, nel 2024 McBrain lascia gli Iron Maiden, senza compromettere il legame con la band. Il volume si completa con una fotogallery che ripercorre la sua vita privata e i momenti più significativi della lunga avventura con il gruppo.