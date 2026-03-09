circle x black
Nino Frassica e Valeria Marini, le scuse in tv (anzi, no) - Video

A 'Che tempo che fa'

Nino Frassica con Fabio Fazio
Nino Frassica con Fabio Fazio
09 marzo 2026 | 07.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Valeria Marini voleva le scuse pubbliche di Nino Frassica e alla fine le ha ottenute. Più o meno. La showgirl, come ha spiegato a La volta buona, si è offesa per la gag con cui il comico, a Sanremo 2026, ha ironizzato sugli effetti di un ritocchino alle labbra. Marini, quasi in lacrime, ha reso noto di aver ricevuto le scuse private di Frassica ma non quelle pubbliche. Lacuna colmata nella puntata di Che tempo che fa dell’8 marzo.

“Chiedo scusa pubblicamente - esordisce serio Frassica -. Avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film… Chiedo scusa a Valeria… Golino”.

