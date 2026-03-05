"Scusa Valeria". Nino Frassica si scusa con Valeria Marini dopo la gag inscenata a Sanremo 2026. Il comico, accanto a Carlo Conti nella serata finale del Festival, ha ironizzato sulla showgirl. Frassica, sul palco dell'Ariston, ha interpretato Valeria Marini reduce da un intervento estetico alle labbra. La performance di Frassica non è stata apprezzata dalla showgirl, che ieri ha mostrato tutto il suo disappunto nello studio di La vita in diretta. "Frassica mi ha chiesto scusa in privato, non in pubblico", ha detto Valeria Marini, trattenendo a stento le lacrime e mostrando l'intenzione di abbandonare lo studio.



Oggi, Frassica si esprime pubblicamente con un post su Instagram. "Scusa Valeria", scrive Frassica, riproponendo - però - anche un video che riproduce un momento di una puntata di Che tempo che fa nel 2019. Frassica, in quella circostanza, propose una gag analoga a quella mostrata a Sanremo pochi giorni fa. Nello studio di Che tempo che fa era presente proprio Valeria Marini, che rise di gusto e apprezzò il numero di Frassica: "Come le pensi queste cose?", chiese. "Grazie Valeria, sei super simptica", la chiosa di Fabio Fazio, che apprezzò lo spirito dell'ospite.