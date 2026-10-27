Noah Wyle è l'uomo più sexy del mondo secondo la rivista People. L'attore 55enne, conosciuto per aver interpretato il tenero dottor John Carter nel popolarissimo medical drama 'E.R. - Medici in prima linea', ha accettato il riconoscimento con un sorriso. "Pensavo fosse uno scherzo" ha detto l'attore che ha condiviso il set con George Clooney, premiato per ben due volte con lo stesso riconoscimento, nel 1997 e nel 2006.

Vita privata e carriera

Sposato con Sarah Wells, ha tre figli - due da un precedente matrimonio e la più piccola, di 11 anni, con l'attuale compagna - e una cagnolina Labrador. Al momento The Sexiest man alive di quest'anno interpreta un altro medico, il dottor Robby in 'The Pitt'. A gennaio partirà la terza stagione del medical drama su HBO.