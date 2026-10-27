circle x black
Cerca nel sito
 

Noah Wyle è l'uomo più sexy del mondo per la rivista People

Star del medical drama The Pitt, è conosciuto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di un altro dottore, John Carter in 'E.R.- Medici in prima linea'

Noah Wyle con la moglie Sarah Wells - (Fotogramma/Ipa)
Noah Wyle con la moglie Sarah Wells - (Fotogramma/Ipa)
Segui Adnkronos su Google
27 ottobre 2026 | 13.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Noah Wyle è l'uomo più sexy del mondo secondo la rivista People. L'attore 55enne, conosciuto per aver interpretato il tenero dottor John Carter nel popolarissimo medical drama 'E.R. - Medici in prima linea', ha accettato il riconoscimento con un sorriso. "Pensavo fosse uno scherzo" ha detto l'attore che ha condiviso il set con George Clooney, premiato per ben due volte con lo stesso riconoscimento, nel 1997 e nel 2006.

Vita privata e carriera

Sposato con Sarah Wells, ha tre figli - due da un precedente matrimonio e la più piccola, di 11 anni, con l'attuale compagna - e una cagnolina Labrador. Al momento The Sexiest man alive di quest'anno interpreta un altro medico, il dottor Robby in 'The Pitt'. A gennaio partirà la terza stagione del medical drama su HBO.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Povertà in Italia, rischio più alto rispetto Ue - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza