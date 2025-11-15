Kristen Bell e Adam Brody: "Nelle relazioni vale la pena restare, anche quando è scomodo"

"Nelle relazioni vale la pena restare anche quando è scomodo". Così all'Adnkronos Kristen Bell e Adam Brody, i protagonisti dell'amata serie di Erin Foster 'Nobody Wants This', tornata su Netflix con la sua seconda - e attesissima - stagione. La storia d'amore tra Joanne (Bell), podcaster, agnostica e senza peli sulla lingua, e Noah (Brody), rabbino anticonvenzionale, prosegue tra romanticismo e nuove sfide da affrontare. Nei nuovi episodi, infatti, la coppia fa i conti con le difficoltà di far convivere due mondi diversi e le pressioni familiari. 'Nobody Wants This 2' va oltre la chimica per capire se Joanne e Noah sono davvero disposti a cambiare per l'altro e capire se sia giusto farlo, riflettendo sul tema della fragilità dei rapporti e sull’abitudine moderna di gettare via troppo in fretta ciò che non funziona. "Disagio e dolore fanno parte della nostra vita, sono qualcosa di profondamente umano", spiega Kristen Bell, icona degli anni 2000 grazie alla serie 'Veronica Mars'. "La reazione immediata è volerli allontanare, sia che si tratti di una maglietta rovinata o di una relazione complicata. Personalmente - nella mia vita e in questa relazione che sto vivendo sullo schermo - amo la capacità di restare nel disagio, sedersi su quella sensazione per scoprire cosa c'è dall'altra parte. E spesso c'è sempre qualcosa di bello ad aspettarci".

Anche Adam Brody - idolo dei Millennials per la sua interpretazione di Seth Cohen in 'The O.C.' - ha riflettuto sul valore del riparare invece di sostituire: "Come società buttiamo via un sacco di cose. Non so se le relazioni siano diventate 'usa e getta', ma di sicuro viviamo più a lungo e divorziamo di più. E forse non so se sia una cosa negativa. Se vuoi che la tua relazione vada avanti bisogna saper gestire il disagio in modo produttivo, ma non tutti gli amori sono destinati a durare per sempre. C'è sempre da chiedersi: quando vale la pena restare o quando è il momento di andarsene".

Alla domanda se amici, familiari o fan chiedano loro consigli sull’amore dopo aver interpretato la serie, l’attrice risponde ironicamente: "No, la mia famiglia e i miei amici non pensano che io sia più qualificata a dare consigli adesso di quanto lo fossi prima di iniziare lo show". Brody aggiunge divertito: "Neanche a me chiedono consigli. Vogliono solo sapere com’è lavorare con Kristen", conclude. (di Lucrezia Leombruni)