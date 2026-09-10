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Noel Clarke, l'attore di 'Doctor Who' accusato di reati sessuali contro cinque donne

E' stato incriminato per due aggressioni sessuali, tre episodi di voyeurismo e un'accusa di atti osceni

Noel Clarke - fotogramma/ipa
Noel Clarke - fotogramma/ipa
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10 settembre 2026 | 10.10
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

L'attore britannico Noel Clarke, 50 anni, è stato formalmente incriminato nel Regno Unito per una serie di reati sessuali, tra cui aggressione sessuale, voyeurismo ed esposizione indecente. Il Crown Prosecution Service (Cps) ha autorizzato la Metropolitan Police a procedere con le accuse.

Le accuse

Clarke, originario di Kensington, nella zona ovest di Londra, deve rispondere di due capi di imputazione per aggressione sessuale, tre per voyeurismo e uno per esposizione indecente. Secondo quanto contestato dagli inquirenti, i presunti reati sarebbero stati commessi tra il 2007 e il 2016 e riguarderebbero cinque donne. L'attore, riferisce la Bbc, non ha finora rilasciato pubblicamente dichiarazioni sulle accuse.

"I nostri procuratori hanno lavorato per stabilire che vi siano elementi sufficienti per portare il caso davanti a un tribunale e che ciò sia nell'interesse pubblico", ha dichiarato il Cps in una nota. L'inchiesta della polizia è iniziata circa un anno fa. Un uomo, che all'epoca aveva circa 40 anni, era stato arrestato il 25 settembre 2025 nell'ambito dell'indagine. Successivamente, gli investigatori hanno trasmesso un fascicolo di prove al Cps, che ha autorizzato la formulazione delle accuse.

Clarke comparirà davanti alla Westminster Magistrates' Court il 21 ottobre. Il sovrintendente della polizia Mike Cagney, alla guida della squadra che conduce l'indagine, ha spiegato che le donne coinvolte nelle accuse stanno continuando a ricevere assistenza da parte di agenti specializzati. "Invitiamo chiunque sia stato vittima di un'aggressione sessuale a contattare la polizia", ha dichiarato Cagney, sottolineando che le informazioni fornite saranno trattate "con la massima discrezione" e che sono disponibili investigatori adeguatamente formati per offrire supporto alle vittime.

Clarke ha raggiunto la notorietà interpretando Mickey Smith nella serie televisiva 'Doctor Who' tra il 2005 e il 2010. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come sceneggiatore, produttore e regista. Come attore è apparso nelle serie 'Metrosexuality', 'Metropolitan Police', 'Judge John Deed' e 'Casualty'.

Riproduzione riservata
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Tag
reati sessuali aggressione sessuale voyeurismo esposizione indecente
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