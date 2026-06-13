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Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono sposati, il sì a Capalbio

Da Jovanotti a Emma Marrone, tanti colleghi alle nozze

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni - (Da Instagram)
Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni - (Da Instagram)
13 giugno 2026 | 22.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lorenzo ‘Jovanotti’ Cherubini in abito blu e una simpatica ‘paglietta’ in testa, Emma Marrone in rosa antico. E ancora: Coez, Alessandro Borghi, Nicola Savino, Dario ‘Dardust’ Faini, solo per citarne alcuni. Una folla di parenti, amici e colleghi ha accompagnato oggi pomeriggio all’altare Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni che hanno detto 'sì' nella Pieve di San Nicola a Capalbio, in provincia di Grosseto. Una cerimonia religiosa officiata dal parroco del borgo, don Marcello Serio.

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Paradiso, in completo blu e inseparabili occhiali da sole a celare l’emozione, e la compagna, in abito lungo bianco molto elegante dalle linee pulite con un generoso décolleté, hanno poi accolto gli ospiti per un party in una tensostruttura sulla spiaggia di Chiarone, accanto al celebre stabilimento L'Ultima Spiaggia. Il montaggio dell’imponente tendone ha scatenato commenti polemici sul web di ambientalisti e vacanzieri per via della vicinanza all'Oasi Wwf del Lago di Burano.

Le nozze arrivano a poco più di un anno dalla nascita della prima figlia della coppia, Anna, venuta alla luce nell'aprile del 2025. Un ulteriore capitolo felice nella storia d'amore tra Paradiso e Sansoni, insieme da diversi anni. L'annuncio del matrimonio era arrivato all'inizio del 2026, ma la conferma più romantica era giunta durante il Festival di Sanremo, quando Paradiso partecipava per la prima volta in gara con il brano 'I Romantici'. In quei giorni un video condiviso sui social aveva conquistato il pubblico: sulle note di 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci, Tommaso e Carolina ballavano insieme su una terrazza di Sanremo, mostrando al termine della coreografia l'anello di fidanzamento della futura sposa. Il filmato era rapidamente diventato virale, alimentando l'attesa per il grande giorno. Oggi quell'attesa si è trasformata in realtà.

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Tommaso Paradiso Carolina Sansoni Tommaso Paradiso Carolina Sansoni nozze Tommaso Paradiso Carolina Sansoni matrimonio Tommaso Paradiso Carolina Sansoni
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