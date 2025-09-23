circle x black
Nul porta a Milano 'Rave a Colazione!'

L'evento, in occasione della Milano fashion week, permetterà di ballare alla luce del sole in una location da scoprire

23 settembre 2025 | 10.27
Redazione Adnkronos
Durante i giorni della fashion week sarà possibile ballare al mattino: non in club, ma in un luogo dove godere della luce del sole, di una caffetteria di alta qualità e cornetti appena sfornati. L’evento si chiama 'Rave a Colazione!', tra ironia e voglia di sperimentare nuove forme di comunità. A organizzare questo festa inusuale è Nul, che da anni propone eventi fuori-formato capaci di connettere arti, luoghi ed espressività, sempre da un’angolazione inusuale, talvolta giocosa, sempre di qualità.

Il fenomeno dei 'Bakery Rave' o 'Coffee Rave' è una tendenza che attrae sempre più persone a New York, Londra, Singapore e che per la prima volta arriva a Milano. L’evento inizia alle dieci del mattino e per quattro ore sarà possibile ballare e conoscere persone in un clima molto diverso da quello delle discoteche notturne. 'Rave a Colazione!' si terrà unisce la cultura del vinile e del soundsystem alla ricerca di spazi fuori dalle coordinate usuali. La diffusione del suono è garantita da un impianto audio artigianale e la stessa qualità è nella proposta della colazione: ci saranno i leggendari maritozzi vegani di Vito di Leccornie e i cornetti di Nepà, pasticceria 100% vegetale.

Della proposta salata si occuperà invece lo chef Shkembor di CGM. Al bancone del bar una selezione di cocktails low alcool e alcool free pensati da Simone Muzza, figura di riferimento per il bere di qualità. L’ingresso all’evento è gratuito e il caffè offerto. Per scoprire la location di 'Rave a Colazione!' è necessario richiedere l’invito all’instagram ufficiale di Nul.

