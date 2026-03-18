circle x black
Cerca nel sito
 

Nunzia De Girolamo: "Al Referendum voterò sì perché credo in una giustizia giusta"

La conduttrice ed ex ministra all'Adnkronos: "Sbagliato metterci un carico ideologico. Nessun controllo del governo sulla magistratura".

Nunzia De Girolamo (Blow Up/Fotogramma, - FOTOGRAMMA
Nunzia De Girolamo (Blow Up/Fotogramma, - FOTOGRAMMA
18 marzo 2026 | 16.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Io voterò convintamente sì. E non voterò sì per un motivo ideologico di appartenenza al centrodestra, voterò sì perché credo nella giustizia e nel fatto che meriti di essere cambiata. Un Paese che funziona è un Paese con una giustizia giusta, celere, dove c'è equilibrio fra i poteri dello Stato. Per me, che prima di dedicarmi allo spettacolo ho avuto un lungo percorso in Forza Italia accanto a Silvio Berlusconi, questo referendum è un traguardo desiderato da tanto tempo". Lo sottolinea all'Adnkronos la conduttrice di 'Ciao Maschio' Nunzia De Girolamo, in passato parlamentare azzurra nonché ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

CTA

"Se mi viene chiesto se questa sarà la riforma che stravolgerà la giustizia -aggiunge De Girolamo - rispondo che no, non la stravolgerà, ma è un inizio. Ed è un inizio che sarebbe bello percorrere insieme, con tutte le parti politiche, senza metterci un carico che è soltanto ideologico. E invece Il referendum sarà un referendum pro governo o contro il governo. Questo è il grande errore che si commette".

A chi teme che questa riforma possa portare un controllo del governo sulla magistratura, De Girolamo replica "non è assolutamente così": "Si sta raccontando questa riforma come se fosse la riforma contro qualcuno o qualcosa. Come avverrebbe questo controllo? Ci sarà semplicemente la creazione dell'Alta corte disciplinare, che comminerà sanzioni qualora i magistrati dovessero sbagliare. E questa mi sembra sia anzi una garanzia per chi opera in buona fede".

Quanto al tema della modifica della Costituzione, De Girolamo aggiunge: "La Costituzione non è un totem intoccabile. Nessuno dice che la Costituzione non sia fondamentale e bisogna rispettarla. Ma sono passati tanti anni e alcune cose si possono rivedere. Ricordo che la modifica al Titolo V della Costituzione l'ha fatta la sinistra, tra l'altro commettendo anche un errore perché è una di quelle riforme incompiute che oggi andrebbe rivista, perché alcune cose non funzionano. In quel caso la Costituzione era toccabile, come mai? Oggi è intoccabile perché è il centrodestra a farlo?", chiede De Girolamo che vive un 'derby' sull'argomento anche in famiglia, visto che il marito Francesco Boccia è il capogruppo del Pd al Senato e dichiaratamente a favore del 'No' al referendum: "Questo è uno di quei temi che ci dividono da sempre. Su altri argomenti, come i temi etici, andiamo molto d'accordo. Ma non su questo", conclude sorridendo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
referendum giustizia riforma
Vedi anche
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza