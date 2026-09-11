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Gli Oasis fissano la data dell'annuncio del tour: il video con i droni su Manchester

L'appuntamento è per il 14 settembre alle 17 italiane

Gli Oasis fissano la data dell'annuncio del tour: il video con i droni su Manchester
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11 settembre 2026 | 10.42
Loredana Errico
LETTURA: 2 minuti

L'attesa dei fan degli Oasis è quasi finita. Le date del tour 2027 ancora non ci sono ma adesso c'è l'appuntamento: con una spettacolare esibizione di droni su Manchester pubblicata sui profili social ufficiali, la band ha annunciato che farà una comunicazione decisiva il prossimo 14 settembre 2026, alle 17 italiane. Come riportato dal Manchester Evening News, il video è stato girato nella tarda serata di ieri. Intorno alle 23 l'iconico logo in bianco e nero della band ha illuminato il cielo sopra lo stadio del Manchester City, squadra del cuore dei fratelli Gallagher. Subito dopo, è comparsa la data e l'ora in cui verranno svelate le date del tour: il 14 settembre 2026, alle 17:00 ora italiana (16:00 BST). La comparsa dei droni ha colto di sorpresa anche i fan degli Evanescent, che stavano uscendo da un concerto al vicino Coop Live.

L'annuncio, sebbene non del tutto inaspettato, mette finalmente un punto fermo per i fan dopo mesi di speculazioni alimentate da una serie di teaser enigmatici che contenevano indizi suggerendo le possibili tappe del tour mondiale: Glasgow, Knebworth, Amsterdam, Roma, Barcellona e Boston.

La stampa inglese e i fanclub da giorni assicurano che gli Oasis si esibiranno in Italia nel 2027 con due concerti allo Stadio Olimpico di Roma, il 24 e il 25 luglio. In attesa delle date ufficiali sui social è già partito l'appello dei fan della prima ora: "Se non avete mai ascoltato un album intero, se conoscete soltanto 'Wonderwall' e 'Don't Look Back in Anger', quando usciranno i biglietti fatevi da parte".

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