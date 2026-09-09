Come accaduto nei giorni scorsi per altre città che saranno coinvolte nel tour 2027, svelata una clip che allude alla città eterna
Gli Oasis hanno scelto una vespa e i vicoli di Trastevere per confermare che Roma sarà tra le tappe del loro tour 2027. I fan italiani tirano un ulteriore sospiro di sollievo, anche se per le date e le modalità di acquisto dei biglietti bisognerà attendere ancora. La stampa inglese e i fanclub da giorni assicurano che gli Oasis si esibiranno in Italia nel 2027 con due concerti allo Stadio Olimpico di Roma, il 24 e il 25 luglio. Le date compaiono nei calendari provvisori circolati negli ultimi giorni. Ora il video, dove appare una vespa che all'imbrunire percorre un vicolo del centro di Roma con a bordo due ragazze, rassicura ulteriormente sulla tappa romana ma non interrompe l'attesa per i dettagli.
La prima conferma del tour 2027 era arrivata direttamente da Noel Gallagher, che il 2 settembre, ospite di 'talkSport Drive', aveva lasciato intendere che la band tornerà ad esibirsi live il prossimo anno: "Non ci sono tornei di calcio l’anno prossimo, quindi dobbiamo pur fare qualcosa in estate, no?!". L'altra conferma era arrivata tre giorni dopo, il 5 settembre, da Liam Gallagher, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, dove i due fratelli del rock hanno presentato il documentario ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’, accolti da una folla oceanica di fan. Il frontman della band, alla richiesta dell'Adnkronos sulla presenza di Roma nel calendario del tour 2027, aveva risposto: "Sì".
September 9, 2026
Dopo Venezia, ad aggiungere appeal al countdown, si sono aggiunti appunto alcuni video allusivi pubblicati sui social dagli Oasis, che contengono riferimenti alle città coinvolte. Quello su Roma è il settimo. Il primo, ambientato in un fish and chips con il video di 'Little By Little' in sottofondo, ha fatto pensare a Glasgow, nello specifico a Celtic Park. Il secondo, a tema calcistico, ha alimentato le voci su un ritorno a Manchester, all’Etihad Stadium. Quindi sono arrivati i video con gli indizi su Monaco, Barcellona e Amsterdam. Ieri, poi, era arrivato il sesto, riferito a Parigi, dove gli Oasis dovrebbero suonare, secondo i rumors, allo Stade de France il 3 e 4 luglio. E il tabloid inglese ha letto nell'atteggiamento indispettito del protagonista, che morde una prugna davanti a un banco di frutta e poi la getta con rabbia e sputa il nocciolo, un chiaro riferimento alla lite che il 28 agosto 2009 mise fine alla band, avvenuta proprio alle porte della capitale francese. Quella sera, a sole tre date dalla conclusione del tour mondiale di 'Dig Out Your Soul', Noel Gallagher abbandonò il palco del festival Rock en Seine a pochi minuti dall'inizio del concerto e annunciò il suo addio, decretando di fatto lo scioglimento della band. Che solo nel 2024 si è ricostituita per tornare sul palco nel 2025 con la tournée trionfale che è raccontata anche nel film documentario presentato a Venezia.
Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il calendario provvisorio prevederebbe: una serie di date a Glasgow tra il 22 e il 29 maggio; un lungo blocco di concerti a Manchester tra il 4 e il 27 giugno; e infine le sei serate di Knebworth tra il 4 e il 19 settembre.
Quanto alle tappe internazionali, la tournée prevederebbe diversi concerti in Europa. In Francia, gli Oasis dovrebbero suonare allo Stade de France il 3 e 4 luglio; in Germania, all’Allianz Arena di Monaco il 10 e 11 luglio; e, appunto, in Italia allo Stadio Olimpico di Roma il 24 e 25 luglio. L’Irlanda sarebbe coinvolta con una serie di concerti a Slane Castle tra il 6 e il 14 agosto. Altri appuntamenti, ancora senza date 'spoilerate', riguarderebbero Amsterdam, Barcellona, Las Vegas e Boston.