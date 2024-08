Oasis, dagli esordi alla reunion, Noel e Liam Gallagher tornano sul palco - Ascolta

I fratelli Gallagher, Liam e Noel, tornano insieme sul palco per una serie di date nel 2025, esattamente 15 anni dopo la lite in un backstage a Parigi che mise fine definitivamente alla carriera della band di Manchester. Gli Oasis. Da Londra a Dublino, passando per Cardiff e la "loro" Manchester si esibiranno in ben quattordici concerti. La loro reunion è stato il tema più dibattuto tra gli appassionati di musica inglese e non solo per anni. Ma chi erano, e chi sono, gli Oasis? Scopriamolo assieme.