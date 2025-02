I The Wombats sono tornati. Il trio di Liverpool pubblica il suo sesto album in studio, 'Oh! The Ocean', via Awal Recordings e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Questo nuovo lavoro segna un'evoluzione artistica significativa per il gruppo, combinando sonorità fresche e un'approfondita introspezione. Ispirato a un momento di rivelazione vissuto dal frontman Murph su una spiaggia, l’album esplora la connessione tra mente e corpo, la percezione della bellezza e l’importanza di vivere il presente. "Mi sono reso conto di aver vissuto intrappolato nei miei pensieri, senza davvero vedere il mondo. Ho iniziato a farmi domande difficili: perché mente e corpo sono scollegati? Perché a volte non riesco a percepire la bellezza negli altri?", racconta Murph.

Prodotto da John Congleton (già al lavoro con artisti del calibro di St. Vincent, Wallows e Death Cab for Cutie), l'album affronta questi interrogativi con un sound ricco e sofisticato. La critica internazionale ha già accolto 'Oh! The Ocean' con entusiasmo. Il Sunday Times ha elogiato "il dono melodico di Matthew Murphy che continua a sorprendere", Rolling Stone UK ha parlato di "un nuovo livello di inventiva", Nme di "ambizione pop, ideali indie e sperimentazione sonora: è tutto qui" e Clash di "pop da chitarra straordinariamente coeso, inventivo e lungimirante". In concomitanza con l'uscita dell'album, la band ha presentato il videoclip del brano 'I Love America and She Hates Me', diretto da Logan Fields e con la partecipazione del ginnasta Hauke Narten (Guarda il video). Girato in Germania, il video mostra Narten esibirsi con una Cyr wheel, una ruota acrobatica. La canzone esplora il rapporto conflittuale di Murph con gli Stati Uniti, descritto come una "sfida" a causa della competitività, della politica e delle leggi sulle armi del paese.

'Sorry I'm Late, I Didn't Want To Come', il singolo che ha anticipato l'album lo scorso settembre, ha riscosso un notevole successo ed è in rotazione in alcune delle più importanti radio internazionali. Il mese prossimo The Wombats daranno il via ad uno dei più importanti tour da headliner della loro carriera. Il tour del Regno Unito parte il 18 marzo da Nottingham (Motorpoint Arena), per poi proseguire: a Londra, (19 marzo, The O2), Cardiff (21 marzo, Utilita Arena), Manchester (22 marzo, Ao Arena), Hull(23 marzo, Connexin Live), Glasgow (25 marzo, Ovo Hydro), Leeds (26 marzo, First Direct Arena) e Liverpool (19 giugno, Pier Head). Il tour europeo farà invece tappa in Francia, Olanda, Germania, Svizzera, Repubblica Ceca, Norvegia, Danimarca, Svezia, Lussemburgo e Belgio.