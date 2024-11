Il giovane chef inserito nei Forbes 30 Under 30 protagonista della nuova puntata di 'On the Go with Ginta'

Giovane chef e promessa della haute cuisine italiana, Emin Haziri è il protagonista della nuova puntata di 'On the Go with Ginta'. Nel podcast ha condiviso le esperienze sotto la guida del suo mentore Antonino Cannavacciuolo che gli sono valse una stella Michelin, racconti che spiazzano dal leggendario NOMA di Copenaghen – dove ha preparato piatti insoliti come quelli a base di api e formiche vive – fino alla sua attuale ricerca dell’eccellenza.

Haziri ha svelato i segreti dell’alta cucina, riflettendo su temi come il rigore necessario per ottenere e mantenere una stella Michelin e il 'prezzo' che ne deriva: "Avere le stelle significa dedicare tutto te stesso, mettere da parte ogni cosa e concentrarsi solo su quell'obiettivo". Eppure, la 'fame' di Haziri è il suo motore, spingendolo a vincere ogni sfida per affermarsi tra i grandi chef.

Non mancano momenti di crisi, di desiderio di mollare tutto, ma Haziri emerge ogni volta più determinato, spinto dalla passione che lo ha portato a essere inserito tra i migliori chef emergenti in Italia di Forbes 30 Under 30. Con uno sguardo verso il futuro, Emin Haziri ha discusso la crescente tendenza verso una cucina vegetale, riflettendo su come l’alta cucina stia evolvendo per rispondere alle esigenze di sostenibilità.

Infine, per i più curiosi, lo chef ha condiviso una semplice ma deliziosa ricetta a base di peperoni, facile da realizzare anche a casa, perfetta per chi vuole avvicinarsi ai sapori della cucina stellata. Un episodio imperdibile di On The Go with GINTA, che offre uno sguardo esclusivo sull’alta cucina e sul cammino di uno chef dalle umili origini che sta rivoluzionando la scena culinaria italiana.